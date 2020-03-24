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ديني

تعليق جميع خدمات الجمهور بدار الإفتاء في فترة حظر التجول

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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محمد شحتة
قررت دار الإفتاء المصرية، تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصري، تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور إلى دار الإفتاء المصرية خلال مدة الحظر. 

وشددت دار الإفتاء، بتكثيف الخدمة إلكترونياً  وهاتفيًا ومن خلال صفحة الفيس بوك وذلك حفاظًا على سلامة وصحة المستفتين.

وأكدت دار الإفتاء، أن أي دعوة لتجمع المواطنين الآن في الشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة هي دعوة خبيثة  وحرام شرعًا ولا يراد بها وجه الله
 
كما شددت على ضرورة الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني ومن يخرج عن هذه الإجراءات تحت أي ذريعة آثم شرعًا. 

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