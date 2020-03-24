AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بسبب كورونا.. أفضل لاعب بأفريقيا يدخل الحجر الصحي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:23 م
جائزة أفضل لاعب افريقي
جائزة أفضل لاعب افريقي
Advertisements
مجدي سلامه
فضل إيمانويل أديبايور، مغادرة باراجواي باتجاه توجو بعد شهر فقط من تعاقده مع نادي أولمبيا بطل الدوري في آخر أربع نسخ؛ وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي التي أعلنها البلد اللاتيني في بلاده رفقة أسرته، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح النادي في بيان عبر "تويتر" : " اتخذ ايمانويل أديبايور قرارًا بالعودة إلى بلاده للخضوع هناك للحجر الصحي المعلن من قبل الحكومة".

وأضاف النادي أن اللاعب السابق لريال مدريد، الذي ظل دون نادٍ بعدما احترف الموسم الماضي في صفوف قيصر سبور التركي " تم اخطاره بالمخاطر التي يمثلها سفره، لكنه اتخذ القرار لقضاء فترة الحجر الصحي المعلنة في باراجواي مع أسرته في توجو".

وبعدما أكدت السلطات الصحية وفاة شخص وإصابة 22 آخرين بـ «كوفيد-19»، قررت الحكومة اتخاذ اجراءات للحد من انتشار الوباء تتضمن الحجر الصحي للمواطنين وإغلاق المطارات والحد من حركة الأشخاص والسيارات حتى 12 أبريل المقبل.

وحظي أديبايور صاحب الـ 35 عامًا، باستقبال ضخم يوم 14 فبراير الماضي بصفته أهم صفقة في باراجواي، رغم أنه لم يقدم الكثير منذ انضمامه سواء في الدوري أو في كأس ليبرتادوريس.

وفي آخر ظهور له ببطولة ليبرتادوريس تعرض للطرد في مباراة أمام ديفنسا اي خوستيسيا الأرجنتيني عقب اعتدائه على لاعب المنافس بركلة في الهواء، خلال المباراة التي انتهت بفوز أوليمبيا 2-1.

وكان التوجولي أديبايور صاحب ال 35 عاما  قد فاز بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2008 .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1000 يورو على كل كيلو جرام.. ريال مدريد يفرض عقوبات على أوزان اللاعبين بسبب كورونا

في عيد ميلاد الساحر.. حكاية رونالدينيو من قمة المجد إلى برش السجن

ترشيحاتنا

بعد تكليف الرئيس السيسى..إجراءات جديدة للحكومة لتفادى كورونا

هل يتم غلق محطات الوقود خلال ساعات الحظر.. صدى البلد يكشف

ضبط تاجر عمله بحوزته مبالغ كبير بسوهاج

فوجئ بقتيلة فيلا نجلاء فتحي تدخل أرضه.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في جوال

لمكافحة كورونا.. الصين تعلن استعدادها للتعاون مع مصر لمكافحة الفيروس.. فيديو

حرضت على خرق حظر التجول.. القبض على سعودية لتحديها الأمر الملكي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

كورونا.. صور مرعبة من صربيا.. وتحركات عاجلة

تسريب جديد.. شاهد نيسان اكس تريل 2021 nissan x trail