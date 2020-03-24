بسبب كورونا.. أفضل لاعب بأفريقيا يدخل الحجر الصحي

فضل إيمانويل أديبايور، مغادرة باراجواي باتجاه توجو بعد شهر فقط من تعاقده مع نادي أولمبيا بطل الدوري في آخر أربع نسخ؛ وذلك لقضاء فترة الحجر الصحي التي أعلنها البلد اللاتيني في بلاده رفقة أسرته، بسبب فيروس كورونا.





وأوضح النادي في بيان عبر "تويتر" : " اتخذ ايمانويل أديبايور قرارًا بالعودة إلى بلاده للخضوع هناك للحجر الصحي المعلن من قبل الحكومة".





وأضاف النادي أن اللاعب السابق لريال مدريد، الذي ظل دون نادٍ بعدما احترف الموسم الماضي في صفوف قيصر سبور التركي " تم اخطاره بالمخاطر التي يمثلها سفره، لكنه اتخذ القرار لقضاء فترة الحجر الصحي المعلنة في باراجواي مع أسرته في توجو".





وبعدما أكدت السلطات الصحية وفاة شخص وإصابة 22 آخرين بـ «كوفيد-19»، قررت الحكومة اتخاذ اجراءات للحد من انتشار الوباء تتضمن الحجر الصحي للمواطنين وإغلاق المطارات والحد من حركة الأشخاص والسيارات حتى 12 أبريل المقبل.





وحظي أديبايور صاحب الـ 35 عامًا، باستقبال ضخم يوم 14 فبراير الماضي بصفته أهم صفقة في باراجواي، رغم أنه لم يقدم الكثير منذ انضمامه سواء في الدوري أو في كأس ليبرتادوريس.





وفي آخر ظهور له ببطولة ليبرتادوريس تعرض للطرد في مباراة أمام ديفنسا اي خوستيسيا الأرجنتيني عقب اعتدائه على لاعب المنافس بركلة في الهواء، خلال المباراة التي انتهت بفوز أوليمبيا 2-1.





وكان التوجولي أديبايور صاحب ال 35 عاما قد فاز بأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2008 .