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منوعات

بعد وفاة أول صيني.. #هاشتاج فيروس هانتا يتصدر تويتر .. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:21 م
الصين
الصين
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ميرنا محمود
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #Hantavirus والذي تصدر قائمة الأكثر تداولا، حيث نشرت وسائل الإعلام وفاة رجل صيني اليوم من فيروس  يدعى هانتا. 

وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي تويتر وجاءت التعليقات كالآتي:

s هو فيروس الحمض النووي الريبي سلبي الجانب، تصيب هذه الفيروسات القوارض، لكنها لا تسبب المرض فيها. أما البشر تصيبهم العدوى من خلال بول القوارض أو لعابها أو برازها.. 

العدوى مرتبطة بتعرض الإنسان للقوارض. 

العالم كله بيعانى من كورونا.. والصين بتفاجئنا النهاردة بأول حالة وفاة من فيرس بدأ يظهر عندهم إسمه Hantavirus .
الفيروس قديم مش جديد ولكن لو انتشر هيبقى كارثة
 
الفيروس يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي تعرف ب Hantavirus Pulmonary Syndrome..
ويسبب مشاكل فى الكلى مصحوبة بحمى..
توفى مواطن صيني جراء إصابته بـفيروس جديد اسمه hantavirus هانتافيروس.

الفيروس برده جاي المرة دي من ووهان في الصين -نفس البؤرة اللي انطلق منها كورونا- والشخص المتوفى كان راكب اتوبيس فيه ٣٢ فرد، وكلهم عيناتهم إيجابية بالنسبة فيروس هانتا.

 مهم هانتا فيروس قديم وليس حديث ولا ينتقل من انسان الى انسان تماما ينتقل فقط من القوارض إلى الإنسان إما عن طريق الدم أو اللُعاب أو البول أو البراز الخاص بالقوارض

اطمنوا وبطلوا تكبروا الأمور وبطلوا ترديد الاشاعات ، وخلينا مركزين في فيروس كورونا لانه فعلا خطير
 ظهور ڤايروس في الصين' هانتا 'ً يسببه نوع من القوارض

من قبل شفت تقرير أنه أغلب الأمراض الجديدة يجن من #الصين بسبب عاداتهم الخطأ
ربي يحمينا قلب ينمو
المهم أول ما قلتها لأمي أنه فيروس أخري جاي من الصين قالت مفروض نسكروا عليها بكل علي هكي شكلنا مش حنشتغلوا لا نقروا لا شئ وجه مع دموع السعادة.
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