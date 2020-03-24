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برلمان

أشرف رشاد يشارك في حملة توعية وتطهير ضد فيروس كورونا بمنطقة السيدة نفيسة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:03 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام،
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محمود فايد
شارك المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب أمانة القاهرة بحزب مستقبل وطن، حملة توعية حول طرق الوقاية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، بمنطقة السيدة نفيسة.

وحرص رشاد، خلال الحمل خلال الحملة التي استهدفت عددًا من الشوارع العامة والميادين، على لقاء الأهالي والحديث معهم وتوعيتهم بأنهم جزء من الحل، وركيزة أساسية في التغلب على هذه الأزمة الطاحنة التي تمر بها البشرية، وناشدهم بعدم النزول للشوارع حمايًة لأنفسهم وأرواح ذويهم.

كما شارك "رشاد" في حمل وسائل التعقيم والتطهير ورش الطرق العامة وأسوار الحدائقذ وذلك انطلاقًا من المسؤولية 
المجتمعية، والواجب الوطني تجاه شعب مصر العظيم.

وقال "رشاد" إن الأزمة الحالية تستدعي من الجميع التكاتف والتعاون للتغلب عليها وحماية أرواح أهالينا، وتجنيب بلادنا مخاطر هذا الوباء،قائلا:" أقولها بكل فخر أننا كنا وما زلنا على العهد جنود في محراب الدفاع عن الوطن، والمساهمة في الحفاظ على سلامة مواطنيه".

وأكد رشاد، أن حمل راية العمل العام (المجتمعي والخدمي) مسؤولية مقدسة ووطنية تستدعي مننا جميعًا التواجد في مقدمة صفوف المعارك والتحديات، وتحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن.
أشرف رشاد يشارك في حملة توعية وتطهير ضد فيروس كورونا بمنطقة السيدة نفيسة
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