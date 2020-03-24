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تواصل الحجر الصحي الإلزامي على الفلسطينيين لمنع انتشار كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:03 م
حجر صحي بفلسطين
حجر صحي بفلسطين
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محمود محسن
أذاعت فضائية روسيا اليوم تقريرا جاء من خلاله تواصل الحجر الإلزامي على الفلسطينيين بالضفة الغربية، ودخل قرار التنقل بين المحافظات حيز التنفيذ. ونشرت السلطات قوات الأمن بالمدن لضمان تنفيذ القرارات.


وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، عن سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والتي وصفها بـ "المشددة".


ووفقا لموقع "دنيا الوطن"، المهتم بالشؤون الفلسطينية، فرض أشتيه حظرا للتجول بالمحافظات كافة في إطار مواجهة فيروس كورونا، كما أشار إلى بدء تطبيق الحجر الإلزامي على جميع المواطنين ابتداء من مساء اليوم.


وفي أعقاب اجتماعه بلجنة الطوارئ، قال اشتيه: يمنع خروج جميع المواطنين من بيوتهم بداية من اليوم الساعة العاشرة، كما سيوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الاجباري 14 يومًا كل في محافظته.


كما أعلن أنه سيتم نشر قوات الأمن والشرطة في مختلف المدن ومداخلها، للحفاظ على الأمن ومن يخالف يعاقب وفق القانون.
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