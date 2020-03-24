خبير اقتصادي: أزمة فيروس كورونا استوجبت حظر تجول

أشاد علاء قمر الخبير الاقتصادي بالقرارات التي اتخذها رئيس الوزراء بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة المواطنين والسعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وقال قمر إن قرار حظر التجول كان لابد منه في ظل حالة اللامبالاة من جانب بعض المواطنين وعدم احساسهم بالخطر الذي يحدق بنا ، لافتا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا من اجل سلامة المواطنين وتوفير كل مايحافظ علي صحة المصريين.
وأضاف قمر أنه يتعين علينا اتباع التعليمات والإجراءات الصحية خلال تلك الفترة خاصة وأنها هي الأصعب من حيث انتشار المرض ، مشيرا الي ان كل دول العالم اتخذت إجراءات قاسية من أجل مجابهة هذا المرض.