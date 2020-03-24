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رياضة

من أجل عيون نيمار .. برشلونة سيضحي بهؤلاء اللاعبين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:16 م
نيمار
نيمار
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مجدي سلامه
يستعد نادي برشلونة الإسباني للتضحية بأربعة لاعبين كبار من صفوف فريقه وذلك من أجل عودة نيمار مرة أخرى للبولوجرانا من أجل استعادة البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.


وقد حاول نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي الصيف الماضي لكن إصرار ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في دفع 300 مليون يورو لانتقال اللاعب وهذا ما رفضه مسئولي البلوجرانا.


وكشف تقرير لصحيفة "سبورت" الإسبانية، أن برشلونة سيعرض عددا من اللاعبين على سان جرمان الصيف القادم، للحصول على توقيع نيمار.


ووفق الصحيفة الإسبانية، فإن برشلونة قد يلجأ إلى مدافعه الدولي الفرنسي صمويل أومتيتي، وتعرضه على إدارة نادي العاصمة الفرنسية.


وأوضحت الصحيفة أنه من المنتظر أن يعرض برشلونة أيضا على إدارة سان جرمان، ثلاثة لاعبين آخرين هم: الكرواتي إيفان راكيتيتش، الراغب منذ فترة في الرحيل عن برشلونة، ولكنه يفضل العودة إلى ناديه السابق إشبيلية، وكذلك التشيلي أرتورو فيدال، الذي كان على وشك الرحيل في الانتقالات الشتوية الأخيرة إلى إنتر ميلان، وأخيرا مواطن نيمار الموهوب فيليبي كوتينيو، الذي يلعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة، ولا يرغب النادي البافاري في الإبقاء عليه، حسبما نقلت "آس" الإسبانية.
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