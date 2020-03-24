من أجل عيون نيمار .. برشلونة سيضحي بهؤلاء اللاعبين

يستعد نادي برشلونة الإسباني للتضحية بأربعة لاعبين كبار من صفوف فريقه وذلك من أجل عودة نيمار مرة أخرى للبولوجرانا من أجل استعادة البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.









وقد حاول نادي برشلونة في التعاقد مع اللاعب البرازيلي الصيف الماضي لكن إصرار ناديه باريس سان جيرمان الفرنسي في دفع 300 مليون يورو لانتقال اللاعب وهذا ما رفضه مسئولي البلوجرانا.







