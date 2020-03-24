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أخبار العالم

الإمارات تلغي جميع الرحلات الجوية بسبب كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 05:21 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قررت دولة الإمارات إغلاق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة، بحسب ما أعلنته مطارات دبي في موقعها الإلكتروني، وذلك لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة "سي إن بي سي"،  ستعلق الإمارات جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة اعتبارا من مساء اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ قبل موعده الأصلي بيوم واحد.

وقالت مطارات دبي إنه "بناء على توجيهات جديدة عن الهيئة العامة للطيران المدني، سيتم تعليق جميع رحلات الركاب القادمين والمغادرين وركاب الترانزيت في الإمارات ابتداء من الساعة 11.59 من مساء يوم 24 مارس "الليلة" و لمدة أسبوعين قابلة للتغيير".

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