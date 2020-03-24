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أخبار البلد

تفيدك وأنت في البيت ..ما لا تعرفه عن منصة مايكروسوفت العالمية للعمل عن بعد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:07 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى


  أعلنت مايكروسوفت مؤخرًا عن ميزات وقدرات جديدة عبر منصتها التعاونية   "Microsoft Teams" ، حيث تعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الشركة الرامية إلى تمكين المؤسسات وفرق الأعمال والأفراد ، عبر تزويدهم بأفضل الأدوات التي تساعدهم على البقاء متصلين من أي مكان مع ضمان الحفاظ على مستوى انتاجيتهم.

وبهذا الصدد قال جاريد سباتارو نائب رئيس شعبة Microsoft 365 لدى شركة مايكروسوفت "يوافق هذا الأسبوع الذكرى السنوية الثالثة لمنصة Microsoft Teams ، وأنا سعيد للغاية لما حملته هذه السنين الثلاث من انجازات رائعة في طياتها ، ونحن شغوفين برؤية المؤسسات على مستوى العالم وهم يقومون بتحويل أعمالهم  عبر منصة مايكروسوفت Teams".

 وأضاف سباتارو قائلًا "سنستمر في تعزيز التجارب التي تسهل على فرق الأعمال سُبُل التواصل والتعاون ، حيث تعكس الإمكانات الجديدة التي نعلن عنها اليوم مدى التزامنا الراسخ بأمرين مهمين للغاية ، يتمثل الأول في تقديم أفضل تجربة عقد اجتماعات لعملائنا عبر الإنترنت ، أما الثاني فيتمحور حول توفير حلول تكنولوجية للمهنيين الذين يعانون من نقص الخدمات ، بما في ذلك موظفي الواجهة الأولى والقوى العاملة في الرعاية الصحية.

وفي سياق تفصيلي أكثر ستشمل المميزات الجديدة المضافة على Teams عدة جوانب مثل ، ميزة "إزالة الضوضاء" خلال الوقت الفعلي لتقليل التشتيت ؛ وكذلك ميزة "رفع اليد" التي تسمح للمستخدمين إرسال إشارة مرئية لأخذ الاذن بالحديث ، وبالتالي تساعد على تجنب المقاطعة أثناء الاجتماع وتنظيم الحوار في آنٍ واحد ، إضافة إلى ذلك تمتد ميزات  Teams لتتوافق بشكل سلس مع "أجهزة RealWear" المثبتة على الرأس ، حيث تعمل على تمكين الموظفين (الواجهة الأولى) من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع خبراء التحكم عن بعد دون الحاجة إلى استخدام اليدين.

علاوة على ذلك يتضمن Teams "تطبيق الحجوزات" الذي يساعد على تيسير إدارة وجدولة المواعيد الافتراضية ، كما يوفر ضِمن ميزاته الأخرى حلول "نوافذ الدردشات" التي تتيح ظهور الرسائل بعدة نوافذ للمساعدة على تبسيط سير العمل والتنقل بين المحادثات ، فضلا عن ذلك يضيف Teams ميزات "الدعم في حالات عدم الاتصال أو ضعف شبكة اتصال الانترنت" ، ليتسنى للمستخدمين بذلك قراءة رسائل الدردشة وكتابة الردود حتى دون الاتصال بالإنترنت ، وبذلك سيسهل عليهم إدارة الأمور بغض النظر عن أماكن تواجدهم.

والجدير بالذكر أن آلاف المؤسسات الكبيرة والصغيرة عمدت إلى تبني Microsoft Teams  كمنصة للعمل الجماعي خلال السنوات الثلاث الماضية ، حيث ساهمت في تمكينهم من البقاء على اتصال وضمان استمرارية وتيرة الأعمال دون انقطاع ، واليوم تستخدم 93 شركة من بين أعلى 100 شركة مصنفة بمجلة فورتشن خدمات Teams ، كما أن 44 مليون شخص حول العالم يستفيدون من خدمات المنصة يوميًا ، حيث  تدير المؤسسات الرائدة على مستوى العالم بيئة أعمالها عبر Teams مع وجود أكثر من 100,000 موظف يستخدمون المنصة بشكل نشط ، بما في ذلك شركة Ernst & Young ؛ وSAP ؛ Continental AG ؛ بالإضافة إلى Accenture.


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