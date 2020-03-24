اكتشاف 40 طافرة لفيروس كورونا

يدعي العلماء في أيسلندا أنهم وجدوا 40 طفرة في الفيروس التاجي الذي ترك العالم في خوف.

اكتشاف العلماء الطفرات عن طريق تحليل مسحات من مرضى COVID-19 في أيسلندا ، حيث تم الإبلاغ عن ما يقرب من 600 حالة حتى الآن.

وبحسب ما أوردته صحيفة " ديلي ميل"، حدد الباحثون باستخدام التسلسل الجيني عدد الطفرات التي تراكمت لدى الفيروس.

يمكن لهذه المتغيرات الجينية أن تكون بمثابة بصمات الفيروس للإشارة إلى مكان نشأته في العالم.

تمكن العلماء الآيسلنديون من تتبع الفيروس التاجي إلى ثلاث دول أوروبية ، النمسا وإيطاليا ، مركز تفشي المرض ، وإنجلترا.

تتراكم الفيروسات في الطفرات أثناء تطورها ، والتي قد تتسبب أو لا تتسبب في سلوكها بطرق مختلفة.

التحور هو عملية بيولوجية كانت ستسمح للفيروس بمهاجمة جسم الإنسان في المقام الأول.

يعتقد العلماء أن العدوى تكمن في الحيوانات لسنوات ، وربما حتى عقود ، قبل أن تكتسب القدرة على القفز إلى البشر.

تساعد دراسة الفيروسات باستخدام علم الجينوم على فهم كيفية تصرفها ، مما سيساعد العلماء على مكافحة الوباء المتصاعد.