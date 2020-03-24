ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال ختام تعاملات اليوم،الثلاثاء، 24-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.11 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 164.17 ريال سعودي





وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.













وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (202.41ريال سعودي) أي ما يعادل (53.90دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (185.54ريال سعودي) أي ما يعادل (49.41دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (177.11ريال سعودي) أي ما يعادل (47.16دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (151.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (40.42دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.07 ريال سعودي) أي ما يعادل (31.44دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (26.95 دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,295 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,676دولار أمريكي)

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,417 ريال سعودي) أي ما يعادل (377.29دولار أمريكي)