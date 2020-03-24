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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:31 م
ذهب
ذهب
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أحمد علام
ارتفعت أسعار الذهب في السعودية للجرام خلال ختام تعاملات اليوم،الثلاثاء، 24-3-2020، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 177.11 ريال سعودي بعد أن كان يسجل 164.17 ريال سعودي 

وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.


يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (202.41ريال سعودي) أي ما يعادل (53.90دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (185.54ريال سعودي) أي ما يعادل (49.41دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (177.11ريال سعودي) أي ما يعادل (47.16دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (151.81 ريال سعودي) أي ما يعادل (40.42دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (118.07  ريال سعودي) أي ما يعادل (31.44دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (101.20  ريال سعودي) أي ما يعادل (26.95 دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,295  ريال سعودي) أي ما يعادل (1,676دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,417  ريال سعودي) أي ما يعادل (377.29دولار أمريكي)
أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (202,408  ريال سعودي) أي ما يعادل (53,897دولار أمريكي)
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