عرض خاص لـ الغلابة والأسر.. الحج منصور يطلق حملة الفول ببلاش

لطف وسند دون مقابل، دعم بأقل الإمكانيات ليصبح هذا العطاء هو الأمثل على الإطلاق، فالمحنة لا تزول إلا بقلوب عطاءه للخير تظهر لك الود لتنير العتمة التي تجوب حولك، فملامحه تكشف عن عمره الطويل، وتجاعيد وجهه تعبر عن معركته مع الحياة، وابتسامته تضئ قلوب أحبته.



فمع شروق الشمس يذهب 《الحج منصور》 إلى عمله على عربة الفول الخاصة به بمحافظة القليوبية، بوجه بشوش ونفس راضية، كما وصفه زبائنه ليقرر عمل إعلان بأقل ما يملك من الإمكانيات بالتحديد بالكرتون وقلم جاف ليعلن عن حملة خيرية يقدمها.



" بشرى سارة لأهالي قليوب الفطار ببلاش للغلابة لمدة 7 أيام " ولم يكتفي بذلك بل جعل الإفطار بقيمة 5 جنيهات للعائلات حرصًا منه على مساندة الأسر التي تقيم بالمنازل هذة الفترة ودعمًا منه على طريقته الخاصة.



لم يتوقع 《الحج منصور》أن يحظى بكل هذا التقدير من أهالي المنطقة لينتشر الأمر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الإجتماعي، ويفتخر به الكثير والكثير، فبدون ضجة ودعاية حظى الحج منصور على الإشادة والدعم لبساطه ما يقدمه من مساعدة في هذة الفترة.



ويروي 《الحج منصور كامل》 أنه فكر في هذا الأمر لوجه الله ولم ينتظر مقابل لذلك لتخفيف على الناس خوفهم وقبقهم الشديد ومساندتهم في رزقه اليومي، ولعل هذا الامر يعينهم على توفير جزء من احتياجتهم اليومية.



ويضيف أنه حريص على تقديم الفول للغلابة في جميع الأوقات بالاضافة إلى دعم الاسر من خلال توفير وحبة إفطار بقيمة 5 جنيهات لا غير لدعمهم في فترة الالتزام المنزلي بطريقته الخاصة ثقة منه ويقين بمرور الازمة.