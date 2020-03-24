AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بدأ بثلاثة برامج .. تفاصيل التعاون بين شركتي صورلي وديجتال ستوديوز

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:57 م
التعاون بين شركتي
التعاون بين شركتي صورلي وديجتال ستوديوز
Advertisements
قسم التوك شو

أعلنت شركة Digital Studio  بالتعاون مع شركة Sawarly عن قيامهما بإنتاج محتوى مرئي على كافة وسائل التواصل الاجتماعي لإثراء المحتوى الناطق باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي ،  وزيادة توعية المجتمع بالإضافة لخلق مساحة جديدة من المحتوى الترفيهي.

وقد أثمر التعاون عن انتاج عدة برامج منها: "زي الكتاب ما بيقول" الذي يقدمه الإعلامي أحمد سلامة والذي يحاول من خلال البرنامج تصحيح بعض المفهومات الخاطئة المنتشرة في حياة الكثيرين بالاستناد الي المصادر الموثوق فيها.
وبرنامج "إعادة اختراع الكرة" الذي يقدمه محي الدين أحمد، والذي يشرح فيه أساسيات صناعة كرة القدم وكيفية النهوض بها وتوضيح أسباب إقرار معظم قوانين اللعبة. 

بالاضافة لمجموعة برامج خاصة بالأطفال منها برنامج حواديت شادن الذي يعيد فن حكاية القصة للأطفال ليساهم فى التنشئة السليمة ونبذ العادات السيئة وغرس القيم والأخلاق.

كما أعلنت الشركتين عن خطتهم عن انتاج العديد من البرامج الأخرى التي تستهدف جميع الفئات العمرية ومختلف الاهتمامات، وجاري العمل على تقديم برامج توعوية، ترفيهية، اقتصادية وتاريخية في الربع القادم من العام الحالي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منة شلبي تقتحم منصات الإنترنت بمسلسلها "في كل أسبوع يوم جمعة"

بعد نجاح كليب سعادتك.. مروى عيسى ولايف ستايلز ستوديوز يستعدان لطرح أغنية جديدة

بالفيديو.."أول مرة اتقابلنا"... دويتو جديد لهاني عادل وأمير عيد

أحمد الروبي يشارك في حفل الجامعة البريطانية.. اليوم

ترشيحاتنا

محمود الخطيب ينهي أزمة حسام عاشور.. تفاصيل

هانتا فيروس.. وفاة صيني بمرض معدي جديد في مدينة ووهان

حظر التجول وإغلاق المحلات وتعليق المواصلات.. تعرف على قرارات الحكومة اليوم لمواجهة كورونا

وداعًا كورونا.. فرنسا تزف بشري سارة عن دوائين للفيروس القاتل

مؤتمر صحفي هام لوزيرة الصحة بعد قليل

قد لا يرحل.. شوبير يكشف كواليس جلسات الخطيب مع حسام عاشور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

رولز رويس rolls royce تطلق شبكة تواصل مخصصة لعملائها محمد رمضان واحد منهم.. فيديو