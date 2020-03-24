تفاصيل تجربة شركة عقارية مصرية فى توليد الطاقة النظيفة بمشروعاتها

وقعت مجموعة شركات مرسيليا خلال الأسبوع الماضي عقدا بنظام BOT مع شركة OLP- Tech المجرية وشركة ميجا ترونك المصرية لتطوير منظومة تكنولوجيا توليد الطاقة الكهربائية النظيفة بمشروعاتها وتوليد 600 كيلو وات كخطة أولية في إحدى قرى المجموعة ( مرسيليا بيتش2) تمهيدًا لتنفيذ خطة موسعة في مختلف قرى ومنتجعات مرسيليا السكنية والسياحية .





وصرح شريف حليو – رئيس مجلس إدارة المجموعة : أن ذلك التوقيع جاء من منطلق سعى مرسيليا لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة الشمسية المتجددة وتوليد طاقة كهربية نظيفة بصورة تحقق نتائج رشيدة في إستهلاك الموارد وتدعم توجهات الدولة المصرية والتي تسير بخطي ثابتة ومتطورة تجاه تحقيق الأهداف الإستراتيجية الموضوعة وفقًا لرؤية مصر المستقبلية 2030 والتي من أهم قواعدها الأساسية تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات .





وقد استطعنا توقيع عقد تعاون مع شركتين متخصصتين في مجال الطاقة الشمسية وحلول التحكم تمهيدًا للتحول الكامل في مختلف قرى ومنتجعات مرسيليا لاستخدام الطاقة البديلة.





ونخطط الوصول بتلك الطاقة إلى تقديم قرى نظيفة بنسبة 100% وليس فقط في الإنارات العامة للشوارع بداخل القرى ولكن استخدامها في الوحدات الخاصة بالملاك والمولات التجارية والأبراج الإدارية سواء في المشروعات السكنية أو السياحية .





كما صرح الدكتور شريف الصفطاوي – مساعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب - بأن مشروعات الطاقة المتجددة تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر الطاقة بمصر ، ولذلك حرصنا في مجموعة شركات مرسيليا على دعم خطط الدولة التنموية في تحقيق الإستدامة وسعينا في وضع سياسات إدارية وتنفيذية تدعم تلك التوجهات .