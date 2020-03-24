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أخبار البلد

يقطنها أطفال الأرض.. قصة جزيرة أفريقيا اكتشفها البرتغاليون

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:03 م
جزيرة إفريقيا
جزيرة إفريقيا
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أمينة الدسوقى
دولة جزرية في خليج غينيا على الساحل الغربي الاستوائي من منطقة وسط أفريقيا، تتألف من أرخبيلين يقعان حول الجزيرتان الرئيسيتان: وهما جزيرة ساو تومي وجزيرة برينسيب اللتين تفصلهما مسافة تبلغ حوالي 140 كيلومتر، وتبعد جزيرة ساو تومي حوالي 250 كيلومتر  وبرينسيب حوالي 225 كيلومتر عن ساحل شمال غربي الغابون هى جمهورية ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية.

كانت جزيراتى ساو توم وبرينسيب محهولتيين ولا يعرفها أحد إلى أن جاء المستكشفين البرتغال فى القرن الخامس عشر ، فقطنوها واستعمروا الجزيرتين، غير مأهولتين بالسكان حتى اكتشاف المستكشفين البرتغاليين لهما في القرن الخامس عشر. 

جزيرتان لم يكتشفها الأفارقة على الرغم من ثرواتها المدفونة حيث تتوافر التربة البركانية الخصبة وموقعها القريب من خط الاستواء والذي جعلها على موقعا ملائما لزراعة السكر وغيره من المحصولات التجارية مثل القهوة والكاكاو.

ولكن بدلا من يكون الأفارقة أسياد هذه الجزيرة كان يتم ايتيرادهم كعبيد الاستعانة بهم فى الزراعة ولكن مع مرور الأزمنة استطاعت ساو تومي وبرينسيب الديمقراطية الحصول على استقلالها فى عام ١٩٧٥.

تعد ساو تومي وبرينسيب ثاني أصغر بلدان أفريقيا من حيث عدد السكان بعد سيشل، إذ يبلغ عدد سكانها 199,910 نسمة وذلك وفقا لإحصاءات عام 2016، ما يجعلها أصغر بلد ناطق بالبرتغالية في العالم فغالبية سكانها من أصول افريقيا ومختلطة.

تذخر الجزيرة بالعديد من المجموعات الإثنية أبرزها مختلطي الدم أو المستكيوز حيث تنحدر أصولهم من المستعمرين البرتغاليين والعبيد الأفارقة الذين جيء بهم من بنين والغابون وجمهورية الكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأنغولا إلى الجزيرتين خلال السنوات الأولى، ويطلق عليهم تسمية "أطفال الأرض".

هذا بالإضافة إلى الفورو والذين ينحدرون من العبيد الذين تحرروا حين ألغيت العبودية، فضلا عن وجود مجموعة سيرفيساي وهم عمال بالتعاقد من أنغولا وموزمبيق والرأس الأخضر يعيشون على الجزيريتين بصورة مؤقتة، ويطلق على. أبنائهم الذين ولدوا على الجزيرة "التونغا".
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