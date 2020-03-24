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أخبار البلد

بعد وصول الإصابات إلى 402 حالة.. جنوب أفريقيا تغلق البلاد لمواجهة كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:09 م
كورونا
كورونا
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أمينة الدسوقى
فى خطوات جديدة اتخذتها دولة جنوب أفريقيا من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا الإغلاق الشامل للبلاد وذلك ابتداءا من منتصف ليلة الخميس القادم ولمدة ٢١ يوما وذلك لمواجهة ومنع تفشي وباء كورونا.

يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة لدولة جنوب أفريقيا ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا " كوفيد١٩" لـ  ٤٠٢ حالة.

إعلان الإغلاق فى عموم البلاد لم يكن الإجراء الأول من جنوب أفريقيا ولكن سبق وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، فى وقت سابق  إنه قرر إغلاق الحدود أمام الوافدين القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى إعلان حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد على خلفية تفشي الفيروس الذي سيكون له تأثير كبير ودائم على الاقتصاد.

يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه عدد من الدول الأفريقية  إجراءات احترازية أهمها تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وتعليق الطيران الشعار آخر وغلق المحلات التجارية ومنع الصلاة الجماعية والجمعة فى المساجد وتعليق القداس فى الكنائس وذلك لوقف تفشي وباء كورونا.

حيث أصدرت موريتانيا مرسوما بفرض حظر التجول على مستوى البلاد من الساعة الثامنة مساء، حتى السادسة صباحا.

وكانت مصر قد أعلنت عن وقف رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من الخميس الموافق 19 مارس وحتى أواخر مارس الجاري، ضمن خطة الحكومة المصرية لكبح جماح فيروس كورونا المستجد المتفشي بين معظم دول العالم، خاصة بعد فشل محاولات الوقف الجزئي لرحلات الطيران مع بعض الدول التي جرت خلال الفترة الماضية من قبل معظم البلدان الذي سجلت إصابات وبينهم مصر، في محاولة لمنع تسلل مزيد من الحالات داخل البلاد.

يأتى هذا فى الوقت الذي أعلنت فيه أفريقيا الوسطى إجراءات وقائية ضد فيروس كورونا من بينها منع التجمعات.
 
فيما أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، إنه قرر إغلاق الحدود أمام الوافدين القادمين من الدول المنتشر بها فيروس كورونا المستجد، هذا بالإضافة إلى إعلان حالة كارثة وطنية في جميع أرجاء البلاد على خلفية تفشي الفيروس الذي سيكون له تأثير كبير ودائم على الاقتصاد.

كما أعلنت المغرب حالة طوارئ الصحية فى البلاد والالتزام بالبيوت والخروج فقط للضرورة.

كما أعلنت الدولة الأثيوبية عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتى تضمنت تعليق أى تجمعات غير ضرورية فى الوقت الراهن، هذا بالإضافة إلى الإعلان عن غلق المدارس وحظر الأنشطة الرياضية بسبب فيروس كورونا.

كما أكدت وزيرة الصحة الأثيوبية على تخصيص  الحكومة مبلغ 300 مليون بر إثيوبي فضلا عن التنسيق مع الوكالات الأممية والدولية لحشد الموارد في مواجهة فيروس كورونا. 

وأوضحت الوزيرة أن الحكومة قامت بمنع تصدير الأقنعة الصحية، هذا بالإضافة إلى إعداد مراكز الحجر الصحي، وإعداد مستشفى "يكا كوتبي" كمستشفى أساسي لرعاية الحالات المشتبه فيها، مع القدرة على علاج 600 مريض. 
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