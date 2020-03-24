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حوادث

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 06:09 م
الداخلية تتخذ كافة
الداخلية تتخذ كافة الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر
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مصطفى الرماح

أعلنت وزارة الداخلية، البدء في تنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بالإغلاق وحظر التحرك في المواعيد المحددة.

 

وأهابت الداخلية المواطنين الالتزام بتنفيذ القرار وإنها على يقين من تجاوب أبناء الشعب مع إجراءات الحظر والتلاحم مع جهود رجال الشرطة لتنفيذها بهدف الحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين.

 

وأكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وكان وجه أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام، خطابا الى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتحديد ضوابط عمل الصحفيين والإعلاميين خلال فترة حظر حركة المواطنين، التي ستبدأ غدًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا.

 

وحصل صدى البلد على نص الخطاب الذي جاء  بنوده كالآتي

 

1. الصحفى أو الإعلامى الذى تقتضي ظروف عمله داخل توقيت الحظر، أن يكون حاملًا كارنيه نقابة الصحفيين أو الإعلاميين المعتمد، بشرط أن يكون ساريًا في عام 2020.

 

2. أن يكون الإدارى أو العامل في هذه المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حاملًا لـ خطاب معتمد من جهته، بمهمته وتوقيتها ووجهته.

 

3. أن يكون مراسلو القنوات الأجنبية العاملة في مصر، حاملين للكارنيه المعتمد من المركز الصحفى بالهيئة العامة للاستعلامات.


4. أن يكون الضيف في إحدى القنوات أو الإذاعات الذى تستدعى الحاجة إلى ظهوره على الهواء مباشرة داخل ساعات الحظر، مستقلًا سيارة القناة وليس سيارته الشخصية، ويكون بها خط سير محدد بين القناة ومكان الضيف، وموضحًا في الخطاب اسم الضيف وصفته وعنوانه.

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