كدت أموت بـ كورونا .. صحفي يروي قسوة الفيروس بعد إصابته به

روى مريض بفيروس كورونا التاجي يبلغ من العمر 28 عامًا كيف أن المرض "القاسي" كاد أن يقتله خلال أيام من شعوره بأعراض المرض .

ووصف ميشيل برندرجاست ، من كيري في أيرلندا ، بأنه شعر بوجود ضيق شديد في التنفس ، وارتفاع في درجة الحرارة ، والتشنجات التي دمرت جسده أثناء محاولته محاربة المرض.

بعد وضعه في الحجر الصحي في المستشفى ، قال إنه بدأ يفكر في وفاته ، وأنه كان متأكد من أنه كان سيموت إذا لم يكن حصل على الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح برندرجاست لقناة Sky News أنه من المحتمل أنه أصيب بالفيروس أثناء عمله في لندن كصحفي ، ولكن لم تظهر عليه أي أعراض في الأيام القليلة الأولى في محاولة لتجنب الإغلاق في العاصمة البريطانية ، قام برحلة إلى أيرلندا حيث وصل في 16 مارس وذهب لزيارة والدته.

ولكن في اليوم التالي استيقظ وهو يعاني من "ضيق تنفس مروع ودرجة حرارة عالية" ، وهما علامتان مرويتان من اعراض المرض.

في اليوم التالي ارتفعت درجة حرارته أعلى وبدأ في التشنج في السرير بينما كان جسده يحاول مكافحة العدوى.