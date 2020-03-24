مجلس الوزراء: قد يتم اللجوء لقرارات صارمة حفاظا على الصحة العامة للشعب المصري.. فيديو

أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن رئيس الورزاء قرر تخفيض عدد العاملين والمتواجدين داخل المصالح الحكومية للحد الأدنى من اداء العمل مؤكدا أنه قام بمنح بعض العاملين اجازة استثنائية كالمرأه الحامل والمعيلة للأطقال ومن لديه مرض كبدي، وذلك في اطار الوقاية من فيروس كورونا





وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير عبر فضائية صدى البلد أن رئيس الوزراء قام بتجديد الأجازة مرة أخرى لمدة أسبوعين مشيرا إلى أن الأجازة كان من المفترض أن تنتهي خلال هذا الإسبوع.





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وتابع المتحدث بأسم مجلس الوزراء أنه لا يزال في جعبة الحكومة مزيد من القرارات حفاظا على الصحة العامة مؤكدا أن الشعب وحده هو بيده القرار.





وأشار المستشار نادر سعد أنه قد يتم اللجوء لمزيد من القرارات الصارمة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على الصحة العامة للشعب المصري وقد يكون من بين تلك القرارات البقاء في البيوت لنتمكن من عبور تلك المرحلة الحرجة.





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