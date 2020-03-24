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برلمان

فرج عامر: الرئيس السيسي تخطي وسبق كل ما قبله

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:43 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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عبد الرحمن سرحان
أشاد المهندس فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس نادي سموحة الرياضي بالخطوات ومساهمة القوات المسلحة لمعاونة القطاع المدني بالدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المُستجد وتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا ومتابعة سيادتة اليوم بعض نماذج من أجهزة ومعدات التطهير والتعقيم التي تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي وذلك للاستخدام في أعمال التطهير لمنشآت ومؤسسات الدولة عن طريق استخدام أحدث المواد والمحاليل الكيميائية في هذا المجال وطبقًا لمواصفات وتوصيات منظمة الصحة العالمية

جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".


وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.    


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