لمواجهة فيروس كورونا .. تكثيف حملات التوعية في بني سويف

ناقش الدكتور محمدهاني غنيم محافظ بني سويف مع الدكتور محمد يوسف وكيل الصحة الاجراءات الاحترازية والجهود التوعوية والوقائية المنفذة ، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، مشددا على أهمية تكثيف حملات التوعية عبر كل وسائل وقنوات التواصل مع المواطنين ، مطالبا بأهمية أن تصل الرسائل التوعوية لكل مكان في المحافظة سواء مدينة أوقرية أو عزبة.





وأكد محافظ بني سويف أهمية أن تتضمن الرسائل التوعية كل مايخص الفيروس ، والمتفق عليه علميا من خلال وزارة الصحة المصرية وفقا لاشتراطات منظمة الصحة العالمية ، مع مراعاة تنوع الوسائل ، وتبسيط المعلومات ليستفيد منها كافة فئات المجتمع.





ومن جانبه استعرض الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة مضمون الرسالة التوعية التي يتم نشرها ، وتدريب القائمين على تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية والشباب المتطوعين من الجامعة وغيرهم ، مشيرا إلى أنه تم وضع الرسالة في شكل سؤال وجواب ، حسب توجيهات المحافظ لسهولة فهم المعلومة وبقائها في الأذهان لفترة طويلة ، وتتسق مع الرسائل التوعوية لوزارة الصحة المصرية ، والاستفادة من الخبراء في الطب الوقائي .





,واصل وزارة الصحة حديثه قائلا كان في مقدمة الأسئلة التي يسألها المواطن هو ماذا لو أصبت بكورونا ، كيف أعرف





وكيف أعرف أني أصبت به ، وماذا أفعل ؟، مشيرا إلى أن الاجابة على هذه الأسئلة على النحو التالي :





أولا : كيف يمكن للشخص تحديد احتمالية اصابته بالفيروس ؟





１- اذا تمت المخالطة مع شخص مصاب بالفيروس من مسافة تقل عن متر ونصف ولفترة تتجاوز ١٥ دقيقة أو لمس سطح ملوث بالفيروس فالفيروس يبقي على الأسطح الصلدة لمدة ٢-٣ أيام





２ - فترة حضانة الفيروس في المتوسط ٤ أيام من تاريخ التعرض للعدوى تظهر بعدها الأعراض ولكنها قد تقصر لمدة يومين وقد تطول لمدة ١٤ يوم





３- الأعراض المؤكدة إرتفاع متدرج في درجة الحرارة وسعال جاف تزداد شدته مع الوقت وضيق في التنفس قد يزيد الى ضيق شديد في التنفس في حالة الالتهاب الرئوي الحاد ، مع ملاحظة أن الرشح والزكام والتهاب الحلق بدون ارتفاع حرارة أو حدوث سعال مع بلغم ليسوا من أعراض الفيروس ويمكن أن تكون مجرد أعراض نزلة برد





４-أهم مضاعفات الفيروس تظهر تدريجيًا في صورة ضيق في التنفس وتظهر عادة بعد ٨-٩ أيام من ظهور الأعراض. وتختلف عن الأنفلونزا والتى تظهر أعراضها سريعًا وتكون مصحوبة برعشة وقئ وبدون سعال جاف فالسعال في الأنفلونزا عادة ما يكون مصحوبًا ببلغم والأنفلونزا لا يكون معها ضيق في التنفس والشفاء منها يكون سريعًا.





ثانيًا: لو تأكدت من هذه الأعراض ، فماذا تفعل ؟





أ- العلاج بالمنزل





١- إذا شكيت أو تأكدت أنك مصاب بالفيروس لا تغادر المنزل ولمدة ١٤ يوم على الأقل وقم بالعلاج الموضح بعد ذلك





٢- أبلغ طبيبك بالتليفون أو إتصل برقم الطوارئ ١٠٥ وأوصف لهم حالتك وأعراضك وإن كنت تحتاج إجراء التحليل أم لا.





٣- لا تذهب للمستشفى مطلقًا إلا إذا وجدت صعوبة شديدة في التنفس أو بدأت تحس بآلام وضغط مستمر في الصدر أو زرقة في الشفايف أو الوجه أو تغير في درجة وعيك وإذا ذهبت للمستشفي أو طلب منك الفحص عليك الاتصال بهذا المكان لإبلاغهم بقدومك قبل مغادرة المنزل وعليك أن ترتدي كمامة وتحمل مناديل ورقية معك





ب- تجنب عدوى من معك





١- نام في غرفة منفصلة في المنزل واستخدم حمام خاص بك إن كان متاحًا





٢- إطلب من كل من حولك أن يرتدي كمامة ولا يقترب منك لمسافة أقل من متر ونصف وأن يقوموا بتطهير جميع الأسطح الصلدة وألا يلمسوا أنفهم أو عينيهم أو فمهم إلا بعد غسل الايدي بالماء والصابون لمدة ٢٠ ثانية أو بالمطهر الكحولي ويفضل عدم تنظيفهم لسريرك ودورة المياه وقم أنت بتنظيفهم إن أمكن





٣- لا تسعل أو تعطس إلا في منديل ورقي يغطي فمك وأنفك ويتم التخلص منه فورًا في كيس موضوع في سلة القمامة أو السعال في كمك مع التأكد من تغطية الفم والأنف تمامًا ثم غسل الأيدي لمدة ٢٠ ثانية بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لا تقل نسبة الكحول فيه عن 70٪؜.





٤- البعد تماما عن كبار السن فوق السبعين وعن المرضي بأى مرض مزمن كالسكر والربو وأمراض القلب والكلى ومرضى نقص المناعة خاصة من يتناولون عقارات لتثبيط المناعة بعد زرع الأعضاء والمعالجين بالكورتيزون.





إقرا أيضا:









ثالثًا: كيف يمكنك أن تعالج نفسك ؟





١- تناول مخفضات الحرارة مثل الباراسيتامول (البانادول او التيلينول) كل ٤-٦ ساعات





٢- في حالة ارتفاع الحرارة عن ٣٨.5قم بعمل الكمادات بالماء العادي وخاصة على شرايين الرقبة وبطن الكوع وباطن الفخدين حتى تنخفض الحرارة لأقل من ٣٨،٥ لتتمكن مخفضات الحرارة من أداء تأثيرها.





٣- إشرب كميات جيدة من السوائل من ٦-٨ أكواب كبيرة يوميًا وتجنب المشروبات المثلجة وإشرب المشروبات الساخنة كالينسون والكراوية والنعناع والكاموميل.





٤- كل أكلك العادي وخاصة الخضروات والفواكه الطازجة





٥- توقف تمامًا عن التدخين إن كنت مدخن





٦- تناول جميع أدويتك الأخرى والمعتادة في موعدها.





٧- للعلم أن أكثر من ٨٥٪ من المصابين يتم شفاؤهم بالكامل من الفيروس والعديد يعاني من أعراض بسيطة للعدوى.





رابعًا: وماذا بعد شفائك من المرض ؟





١- إن كنت لن تجري تحليلًا جديدًا للفيروس فلا تغادر منزلك إلا بعد مرور ٣ أيام على عودة حرارتك الى الحرارة العادية ٣٧ درجة مئوية وإختفاء جميع الأعراض تمامًا.





٢- إذا كنت ستجري تحليلًا جديدًا للفيروس فيجب أن يكون التحليل سلبي مرتين بينهما ٢٤ ساعة على الأقل قبل السماح بمغادرة المنزل.





٣- برغم أن الإصابة بالفيروس تولد عادةً مناعة مدى الحياة إلا أننا لا نعرف حتى الآن إن كان هذا هو الحال مع هذا الفيروس الجديد بمعنى أننا لا نعرف إن كنت معرضًا للإصابة به مرة ثانية أم لا.







