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محافظات

صحة أسيوط : وقف عمل العيادات الخارجية بالمستشفيات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:24 م
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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إيهاب عمر
أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، عن إلغاء العمل بالعيادات الخارجية بالمستشفيات وتحويل الحالات المترددة عليها إلى الوحدات الصحية القريبة منها.

وقال الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، انه في إطار خطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى تقرر تطبيق إجراءات مكافحة العدوى والالتزام بها وتعقيم الأجهزة والأماكن قبل وبعد كل حالة، وتقليل أيام التردد للحالات، وقياس درجة حرارة المريض قبل بدء الجلسة، ويراعى حسب إمكانيات كل قسم إلا يزيد عدد المترددين عن 10 حالات يوميا، وعدم دخول المرافقين إلا في حالة الضرورة.

وأشار وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إلى تحويل الحالات المترددة على مستشفى أبوتيج المركزي إلى وحدة طب الأسرة بقرية المطيعة، وتحويل حالات مستشفى ديروط المركزي إلى المركز المتميز للأم والطفل بقرية صنبو، وتحويل حالات مستشفى صدفا المركزي ومستشفى الغنايم المركزي إلى وحدة طب الأسرة بقرية البربا، وتحويل حالات مستشفى أبنوب المركزي إلى المركز الطبي بأبنوب ومركز طب الأسرة بقرية الحمام بأبنوب.

وأضاف الدكتور محمد زين، أن حالات مستشفى القوصية المركزي يتم تحويلها إلى الوحدة الصحية بقرية فزارة، وتحويل حالات مستشفى الصدر إلى مركز طب الأسرة بعلوان و المركز الحضري بأسيوط الجديدة، وحالات مستشفى منفلوط المركزي إلى الوحدة الصحية بالعزية، وتحويل حالات مستشفى ساحل سليم المركزي ومستشفى البداري المركزي إلى مركز طبي ساحل سليم.

كما يتم تحويل حالات مستشفي الإيمان العام إلي مركز طب الأسرة بقرية درنكة والمركز الحضري بأسيوط الجديدة، و تحويل حالات مستشفى أسيوط العام، إلى مركز طب الأسرة بقرية موشا، ووحدة طب الأسرة بقرية علوان.
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