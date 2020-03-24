AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:24 م
مبادرة لتعقيم الأماكن
مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
Advertisements
يوسف رجب

نظم عدد من شباب مدينة دشنا، في محافظة قنا، بمشاركة أطباء من المنطقة، مبادرة  بعنوان" حق بلدنا علينا " لتطهير وتعقيم الأماكن المزحمة والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من منطلق مسئوليتهم  المجتمعية تجاه بلدهم.


وقال محمد جاب الله منسق المبادرة بدشنا، إن الحملة تستهدف تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية المزدحمة بالمواطنين وكافة المصالح الحكومية التي يتردد عليها الأهالي، مشاركة منا للحكومة في جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.


وأوضح جاب الله، بأن المبادرة شارك بها 20 شاب من ضمنهم عدد من الأطباء والصيادلة وكان لهم دور توعوى للمواطنين، حيث أن هناك الكثير من الأهالى يجهلون كيفية مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه.


و أضاف جاب الله، كما شارك عدد من الشباب المشاركين بحمل أجهزة لتعقيم كافة المبانى الحكومية و المؤسسات ومواقف السيارات وعدد من المحلات التجارية.


وأشار جاب الله، إلي أن الأيام المقبلة سوف تشهد استمرار  لعمليات التعقيم والتطهير فى مدينة الوقف وجزيرة الحمودى والسنابسة والقلمينا غرب قنا بجانب البنوك والمكاتب البريدية بدشنا والتى تشهد زحامًا من جانب المواطنين.

اقـرأ أيضًا..

يا إخوانا اعملوا معروف بلاش زحمة.. مواطن يتجول بمكبر صوت فى شوارع فرشوط



حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

براميل مطهرات على مداخل الشوارع.. كيف يحمي أهالي الشرقية أنفسهم من كورونا؟

بعد إحالة 3 حالات للحجر الصحي.. رش منازل العائدين من العمرة بسبب كورونا

مبادرة مجانية لتعقيم المنازل بقرى المنيا للوقاية من كورونا.. صور

ولاد البلد الجدعان.. كيف اتحد المصريون في مواجهة كورونا اللعين

للوقاية من كورونا.. المصريون على قلب رجل واحد.. حملات شبابية لتعقيم دور العبادة ومواقف السيارات بالقليوبية.. وتوزيع كمامات مجانا على أهالي القناطر.. صور

لمواجهة فيروس كورونا ..استمرار حملة مستقبل وطن للتعقيم والتطهير في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

منظمة الصحة العالمية تزف نبأ سارًا بشأن كورونا فى إيطاليا

هانتا فيروس.. وفاة صيني بمرض معدي جديد في مدينة ووهان

743 حالة..ارتفاع هستيري بأعداد وفيات كورونا في إيطاليا خلال 24 ساعة

بعد أنباء ظهور فيروس جديد في الصين .. تعليق ناري من هنيدي

اكتشاف 40 طافرة لفيروس كورونا

فوجئ بقتيلة فيلا نجلاء فتحي تدخل أرضه.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في جوال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

رولز رويس rolls royce تطلق شبكة تواصل مخصصة لعملائها محمد رمضان واحد منهم.. فيديو