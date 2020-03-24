حق بلدنا علينا.. مبادرة لتعقيم الأماكن العامة والمزدحمة في قنا

نظم عدد من شباب مدينة دشنا، في محافظة قنا، بمشاركة أطباء من المنطقة، مبادرة بعنوان" حق بلدنا علينا " لتطهير وتعقيم الأماكن المزحمة والمؤسسات الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، من منطلق مسئوليتهم المجتمعية تجاه بلدهم.





وقال محمد جاب الله منسق المبادرة بدشنا، إن الحملة تستهدف تطهير وتعقيم الأماكن الحيوية المزدحمة بالمواطنين وكافة المصالح الحكومية التي يتردد عليها الأهالي، مشاركة منا للحكومة في جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح جاب الله، بأن المبادرة شارك بها 20 شاب من ضمنهم عدد من الأطباء والصيادلة وكان لهم دور توعوى للمواطنين، حيث أن هناك الكثير من الأهالى يجهلون كيفية مواجهة الفيروس وكيفية الوقاية منه.





و أضاف جاب الله، كما شارك عدد من الشباب المشاركين بحمل أجهزة لتعقيم كافة المبانى الحكومية و المؤسسات ومواقف السيارات وعدد من المحلات التجارية.





وأشار جاب الله، إلي أن الأيام المقبلة سوف تشهد استمرار لعمليات التعقيم والتطهير فى مدينة الوقف وجزيرة الحمودى والسنابسة والقلمينا غرب قنا بجانب البنوك والمكاتب البريدية بدشنا والتى تشهد زحام ً ا من جانب المواطنين.

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