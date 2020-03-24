عقوبات رادعة ضد مخالفي قرارت الحظر لمجلس الوزراء في الإسماعيلية





كما أعلن عن غلق كافة المحلات التجارية والحرفية بما في ذلك محلات السلع والمراكز التجارية والمولات يوميا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين اعتبارا من الغد الأربعاء الموافق ٢٥ مارس.





كما تغلق كليا جميع المحلات والأنشطة التجارية بمختلف أشكالها يومي الجمعة و السبت و لمدة أسبوعين و ذلك لمنع التجمعات الجماهرية و لا يسري ذلك الغلق سواءا كليا او جزئيا على المخابز و ومحلات البقالة و السوبر ماركت و الصيدليات. كما يستمر غلق جميع المقاهي و الكافتريات و الملاهي و النواد الليلية و الصالات الرياضية و الشعبية و الحضانات و قاعات الافراح و دور المناسبات و الاسواق الأسبوعية و غيرها من الاماكن التى تشكل تجمعات جماهرية بها من تاريخ صدور هذا القرار.





كما أكد محافظ الاسماعيلية على تعليق تقديم الخدمات بكافة الجهات و المنشأت الحكومية التى تقدم خدمات للجمهور بنطاق المحافظة بما في ذلك الشهر العقاري و الجوزات و المرور و السجل المدنى ولا يسر ذلك التعليق على المستشفيات و المراكز الطبية و مكاتب الصحة المختصة بالمواليد و الوفيات كما أكد المحافظ على تعليق الدراسة بجميع المدارس بكافة مراحلها و الجامعات و المعاهد الخاصة و الحكومية بنطاق المحافظة و توابعها مع أستمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن خفض عدد العاملين بالجهات الحكومية وذلك لمدة أسبوعين من تاريخ صدور هذا القرار .





كما شدد المحافظ على جميع المختصين بالجهات الحكومية و أصحاب الشركات و المحلات التجارية بالأستمرار في أعمال التطهير و التعقيم للمبانى و المنشأت. وأشار محافظ الإسماعيلية الى أهمية تفعيل دور وسائل الاعلام فى تكثيف حملاتها التوعوية للمواطنيين لأستكمال خطة الدولة الشاملة لمواجهة التداعيات لفيروس كورونا المستجد حفاظا على سلامة و صحة المواطنين مع تطبيق القانون على المخالفين وتطبيق الغرامة التى تصل الى اربعة الاف جنيه أو الحبس مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد قد تنص عليها أي قوانين أخري بالدولة.

أكد اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية على حتمية الالتزام من الجميع بتطبيق قرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن حظر حركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل العامة والخاصة على كافة الطرق العامة والخاصة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها ابتداء من الساعة السابعة مساء حتى الساعة السادسة صباحا .