خبير إعلامي: دور هام للإعلام في التوعية بجشع التجار في أزمة كورونا

قال الدكتور مرزوق العادلي أستاذ العلاقات العامة الخبير الإعلامي بجامعة سوهاج والمشرف علي الحملة الإعلامية التي ينفذها طلاب الفرقة الثالثة بشعبة العلاقات العامة بقسم إعلام سوهاج الخاصة بالتوعية بفيروس كورونا، إن الدور الإعلامي فيما يتعلق بجشع التجار في هذه الأزمة التي تواجه المجتمع مهم جدا لأن وسائل الإعلام و الوعى المجتمعى وجهاز حماية المستهلك، لهما دور كبير جدا فى مواجهة جشع التجار خلال هذه الفترة والأيام القادمة.





ودعا العادلي، بضرورة إبلاغ أقسام الشرطة بأي تجاوزات تحدث من أصحاب المحال التجارية وعن أي تاجر يخفي السلع أو يتلاعب بالأسعار لافتًا إلي دور الإعلام ووسائله المختلفة خلال هذه الفترة والفترة القادمة ، وذلك عن طريق تكثيف حملات التوعية للمواطنين بضرورة الحصول علي ما يكفيك فقط دون الحاجة إلي التخزين الذي سيؤدي إلي شح المواد الغذائية وضرورة توعية التجار أيضًا بأن الدولة في ظرف استثنائي يتطلب المواقف الوطنية التي تدعم خروجها من هذا الظرف ومن هذه الأزمة بسلام.





وأضاف العادلي، أنه علي الإعلام أن يوضح الظلم والتعسف الذي يمارسه المنتجون والتجار ووسطاؤهم ضد المستهلكين في السوق بعيدًا عن القيم الاجتماعية والضوابط الأخلاقية، مع عدم مراعاتهم لأزمة خطيرة تهدد ليس الناس فقط والفقراء تحديدًا بل الدولة.





وأوضحت نغم جمال، الطالبة بالفرقة الثالثة بشعبة العلاقات العامة بقسم الاعلام إحدى مسئولي حملة التوعية بخطورة فيروس كورونا ان التجار "مستغلين الوضع خالص ومعليين الأسعار وفيه ناس حالها علي ادها وما تقدرش تخزن كتير".





وأضافت "انا عاجبني اوي حوار جمعية رسالة ومشاركة الفنانين ونجوم الكورة معاها وبيتبرعوا للاسر اللي مش مقتدرة وبعدين المفروض الناس تخزن علي حاجتها مش تاخد كل حاجه عشان تدي فرصة للناس التانية"