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محافظات

حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:41 م
تأهيل 7 منازل بقرية
تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان
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شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهودها لتحويل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " لواقع فعلى ملموس يعود بالنفع على المواطن الأسوانى. 

وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قامت لجنة حياة كريمة للقرى الأكثر إحتياجًا بإستكمال أعمالها داخل مختلف القرى والنجوع والمناطق النائية لتقديم خدماتها المتنوعة للبسطاء من قاطنى هذه المناطق حيث إستهدفت اللجنة اليوم قرية خور أبو سبيرة بمدينة أسوان.

ومن جانبه أشار الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ إلى أن هناك متابعة مستمرة ومتواصلة من اللواء أشرف عطية لآلية تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

ولفت أحمد شعبان إلى أنه جار إعادة تأهيل 7 منازل من خلال مؤسسة إسمعونا حيث وصلت نسبة التنفيذ 90 % ، وسيتم الإنتهاء من كافة الأعمال خلال الأسبوع القادم وهو الذى يأتى ضمن المرحلة الأولى ويتم تنفيذ المبادرة من خلال 5 جمعيات ومؤسسات مجتمع مدنى داخل 11 قرية بمختلف مراكز المحافظة من خلال تنفيذ العديد من الأعمال والجهود فى مجال البنية الأساسية والخدمات.

وأضاف شعبان أن هذا بالإضافة إلى تعزيز التنمية الإجتماعية والإقتصادية والبيئية لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين المقيمين فى هذه القرى بتكلفة تصل لنحو 1,3 مليار جنيه فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان والطرق والكهرباء والشباب والرياضة والتعليم.

هذا وتواصل لجنة حياة كريمة جولاتها الميدانية المفاجئة والغير معلنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة وخاصة المناطق النائية منها للوقوف على أرض الواقع بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى للتعرف عن قرب على كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية من أجل تحقيق التواصل والتفاعل والإلتحام المباشر بالمواطنين ولاسيما البسطاء منهم للتعرف عن قرب على مطالبهم وإحتياجاتهم ومشاكلهم تقديم أوجه المساعدة للأسر البسيطة والأكثر إحتياجًا .

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حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور
حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور
حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور
حياة كريمة.. تأهيل 7 منازل بقرية خور أبو سبيرة في أسوان ..صور
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