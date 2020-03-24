AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطبيق حظر التجوال الذاتي فى بيروت خوفا من كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 07:25 م
بيروت
بيروت
Advertisements

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح التزام المواطنين فى بيروت بقرار حظر التجوال الذاتى.


وظهرت الشوارع خلال الفيديو فارغة تماما، وذلك بعد تطبيق نظام حظر التجوال الذاتي، حيث يلزم المواطنون منازلهم بشكل طوعي لمنع انتشار فيروس كورونا.


ويعتبر هذا المنظر غريبا لمدينة كبيروت التي تشهد حركة شبه متواصلة في الأيام العادية.


وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مواطنا من سكان منطقة الشرحبيل في بقسطا، قصد أحد مستشفيات مدينة صيدا، وهو يعاني من عوارض مرضية شبيهة بعوارض فيروس كورونا، فطلب منه الذهاب فورًا الى مستشفى رفيق الحريري في بيروت لإجراء الفحص. 

 

وعلى الفور تم ابلاغ رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر الذي أوعز إلى شرطة البلدية بتسيير دوريات في محيط المبنى الذي يقطنه، وابلاغ عائلته بعدم الخروج من المنزل إلى حين صدور نتيجة الفحص، معلنا أنه تم التواصل مع المريض وهو في طريقه إلى بيروت لإجراء الفحوصات اللازمة، و"هو متعاون جدًا".


ولفت مزهر إلى أن البلدية "تقوم بحملات تعقيم دورية للشوارع والمباني، وتؤكد ضرورة إلتزام المنازل وعدم الخروج الا للضرورة القصوى، واتباع سبل الوقاية والارشادات الصحية"، مذكرا بأنه "يمكن التواصل مع لجنة الطوارئ التابعة لبلدية بقسطا على الرقم التالي: 78858180 في حال ظهور اي عوارض مرض أو حرارة، أو لطلب أي مساعدة".


كانت بلدية بقسطا أصدرت تعميمين الأسبوع الماضي، طلبت في الأول منهما إقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية والصناعية والسياحية والرياضية والأكشاك والمقاهي بمختلف انواعها، ضمن نطاق البلدية، من 16 آذار الجاري إلى 29 منه ضمنا، باستثناء الافران والصيدليات ومحلات السمانة والخضار والملاحم، على أن تتخذ المستثناة إجراءات سلامة عامة منها: ارتداء العاملين فيها الكمامات والقفازات واستعمال المعقمات باستمرار، والعمل على تهوية المكان، وتنظيم دخول المواطنين بشكل فردي. 

 

ودعت في التعميم الثاني أهالي البلدة إلى عدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، واتباع سبل الوقاية والارشادات الصحية ومنها تعقيم المنازل من الداخل والخارج دوريًا، غسل اليدين باستمرار، غسل الملابس يوميًا على درجة حرارة 60، التزام مسافة آمنة حوالي المترين عند التواصل بين الأشخاص، اتباع الإرشادات الخاصة عند السعال أو العطس، الحرص التام على عدم لمس الوجه إلا بعد تعقيم اليدين مباشرة.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد انتشار الخوف من الإصابة بـ الفيروس.. طرق لتعقيم المنزل للوقاية من كورونا

بسبب كورونا.. إغلاق الحانات وفرض حظر التجوال في نيوجيرسي

ذعر كورونا.. دول عربية وأجنبية تلجأ إلى حظر التجوال لمحاربة الفيروس

كورونا يثير الذعر في العالم.. دول عربية وأجنبية تحارب الفيروس بحظر التجوال.. أخرى تدرس القرار وتراه الحل الأمثل.. وغرامات على من يخالف التعليمات

كورونا يصيب العالم بالشلل.. مدن كبرى تتحول لأشباح.. صور

الصحة: 10 نصائح عند العودة إلى المنزل للوقاية من فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فوجئ بقتيلة فيلا نجلاء فتحي تدخل أرضه.. تفاصيل العثور على جثة فتاة في جوال

جريمة إهمال.. رضيعة تركها والداها لتأكلها الصراصير في حفاضاتها المتسخة

الحكومة تفرض حظر التجول أسبوعين للسيطرة على كورونا..فيديو

رئيس الوزراء يحدد موعد بدء حظر التجول

هل يتم غلق محطات الوقود خلال ساعات الحظر.. صدى البلد يكشف

فيروس هانتا الجديد.. فتاة صينية تكشف لـ صدى البلد الحقيقة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

"14 يوم انحسار أو انتشار" .. محمد أبو العينين يدعو مواطني الجيزة لالتزام المنازل في مواجهة كورونا .. صور

قادة ومشاهير عالميين قيد الحجر بسبب كورونا.. أنجيلا ميركل وتوم هانكس الأبرز

رولز رويس rolls royce تطلق شبكة تواصل مخصصة لعملائها محمد رمضان واحد منهم.. فيديو