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رياضة

ريو فيرديناند: يجب إلغاء الدوري الإنجليزي في أسرع وقت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:13 م
صدى البلد
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القسم الرياضي
قال نجم منتخب إنجلترا ونادي مانشيستر يونايتد السابق ريو فيرديناند، إن الجميع حول العالم يحب كرة القدم بالتأكيد ولكن الأمر يتعلق الآن بحياة أو موت آلاف البشر فيجب وضع صحة الناس أولا . 

وأضاف فيرديناند في تصريحات صحفية أنه بمجرد انتهاء تلك الأزمة يجب أن يتم بدء موسم جديد لأنه في تلك الظروف التي تمر بها إنجلترا و تزايد عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" لا يوجد أي طريقة تستكمل بها المسابقة لأن الأزمة لن تنتهي خلال شهر . 


واستنكر الدولي الإنجليزي السابق فكرة اللعب بدون جمهور مشيرا إلى ان لاعبي كرة القدم جزء من المجتمع وأنه سوف تحدث كارثة في حالة إصابة أحد اللاعبين بالمرض فسوف ينقلها لكل من حوله من لاعبي الفريق المنافس إلى عمال غرف خلع الملابس بالإضافة لأمن الملعب والكثير من الأشخاص. 


واستشهد فيرديناند بان مبارة باريس سان جيرمان و بوروسيا دورتموند بالإبطال كانت بدون جمهور ولكن تجمع آلاف خارج الملعب في إشارة منه أنه في حالة فوز ليفربول فسوف تشهد المدينة احتفالات كثيرة قائلا " لا تنتظروا من جمهور الريدز شرب الشاي في المنازل بعد إحراز بطلوة غابت عن خزائن النادي لمدة 30 عام". 

يذكر أن الدوري الإنجليزي قد تم تأجيله حتى ال30 من إبريل القادم ويتصدر ليفربول الدوري برصيد 82 نقطة وكان ينقصه فقط 6 نقاط لحسم اللقب قبل إيقاف بطولة الدوري. 
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