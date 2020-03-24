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الوزراء: توقف حركة النقل العام داخل وخارج المدن والمحافظات اعتبارا من السابعة مساء غد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:18 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار نادر سعد المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إنه توقف حركة النقل العام داخل وخارج المدن والمحافظات اعتبارا من السابعة مساء غد الأربعاء.

وأضاف "نادر سعد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن جداول التشغيل الجديدة لوسائل النقل العام ستراعي بدء حظر التجول.

وأشار المتحدث بأسم مجلس الوزراء، إلى أن وسائل النقل الخاص ستلتزم بقرار الحظر على الطرق، منوها إلى أن الشاحنات الناقلة للخضروات والألبان مسموح لها، ومحطات البنزين مسموح لها خلال الحظر.

وأوضح أن الفئات المستثناة من قرار الحظر المستشفيات والمراكز الطبية والصحفيين والإعلاميين ممن يحملون عضوية النقابة، لافتا إلى أن
المطاعم الملحقة بمحطات البنزين يطبق عليها قرار الحظر.

ولفت إلى أن مصر في المرحلة الثانية لاكتشاف الحالات المصابة بفيروس كورونا، منوها إلى أن مليار جنيه إضافية حولتها وزارة المالية للصحة لمواجهة تحديات انتشار فيروس كورونا.

ونوة إلى أن المطاعم غدا لن تستقبل المواطنين وستسعد علي خدمة التوصيل المنزلي حتى السابعة مساء،  مشددا على أن مازال لدى الحكومة حزمة إجراءات أكثر تشددا ونتمنى ألا نصل إليها,

 
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