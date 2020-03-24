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خبير تغذية يكشف عن 10 عادات خاطئة تسبب الإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:25 م
معتز القيعي أخصائي
معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية
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كريم جمال
هناك بعض العادات التي توارثها الشعب المصري والتي قد تكون سببًا في الإصابة بفيروس الكورونا لمن يفعلها، أو نقل العدوى لغيره من أهله وجيرانه، فى إطار ذلك يقدم معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية قائمة بتلك العادت الخاطئة من أجل تجنبها.

1-النفخ في الطعام الساخن قبل تقديمه للأطفال ينقل العدوى.
2-تذوق طعام الأطفال بنفس الملعقة لمعرفة درجة حرارة الطعام وتقديمه بنفس الملعقة للطفل يسبب نقل العدوى.
3-تقبيل الأطفال من الفم مباشرة ينقل العدوى.
4-تذوق الطعام أثناء طهيه بملعقة وإعادتها في وعاء الطبخ وتقديم الطعام بها ينقل العدوى.
5-شرب الماء في الأماكن العامة بالكوب المخصص للجميع وكذلك شرب العصائر في محلات العصائر بنفس الأكواب الزجاجية وعدم غسلها جيدا.
6-شرب المشروبات الساخنة في المقاهي بنفس الأكواب الزجاجية وعدم غسلها جيدا وكذلك شرب الشيشة.
7-تناول الوجبات الشعبية في المطاعم الشعبية مثل الكشري في الأطباق والملاعق المعدن وعدم غسلها وتعقيمها جيدا.
8-تناول المسليات مثل اللب والمكسرات والبطاطا من الأماكن المكشوفة والباعة الجائلين.
9-تذوق طعام الآخرين مثل تناول قطعة من السندوتش وتناول الشخص الآخر باقي السندوتش أو تذوق الآيس كريم الخاص بشخص آخر.
10-الشرب من زجاجة مياة كبيرة ممتلئة ومشاركتها مع الغير .
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