برلماني: الدولة رفعت شعار المواطن أولا.. والأجهزة أعلنت حالة الاستنفار للحماية

أشاد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذتها لحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتي تمثلت في دعم الحكومة لفئات الشعب المختلفة وخاصة العمالة الغير منتظمة وتطبيق حظر التجول وتعليق الدراسة وغيرها من تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر سليمة، مؤكدًا انها تحقق مصلحة المواطن وتستهدف حماية الأنفس و التقليل من كارثة كورونا على دول العالم.
و تابع النائب حديثة "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن اهم من أي شيء وأهم من المكاسب المادية التي قد تحصل عليها الدولة و التي تنازلت عنها في ظل الظرف الدقيق الذي تمر بها البلاد".
ودعا عضو مجلس النواب المواطنين التحلي بالمسئولية لحماية أفراد الشعب من جهة و للتقليل من تداعيات أزمة كورونا .
و أكد مقلد، قرارات الحكومة استهدفت التعامل مع بعض العناصر التي لم تكترث بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين، مضيفا، أن جميع اجهزة الدولة أعلنت حالة الاستنفار لحماية الشعب المصري.
و أوضح النائب أن الحكومة حاولت التغلب على المردود السلبي على العمالة اليومية و علينا أن نتكاتف جميعا لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، مشددا علي ضرورة التزام المواطن بيته لمصلحته و لصالح من حوله و لا يخرج إلا لهدف ضروري.
يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".
وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.
وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".
وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".