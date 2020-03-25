برلماني: الدولة رفعت شعار المواطن أولا.. والأجهزة أعلنت حالة الاستنفار للحماية

أشاد اللواء ممدوح مقلد عضو مجلس النواب، بالقرارات التي اتخذتها لحكومة لمواجهة فيروس كورونا والتي تمثلت في دعم الحكومة لفئات الشعب المختلفة وخاصة العمالة الغير منتظمة وتطبيق حظر التجول وتعليق الدراسة وغيرها من تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وقال في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن قرارات الحكومة التي اتخذتها منذ بداية ظهور فيروس كورونا في مصر سليمة، مؤكدًا انها تحقق مصلحة المواطن وتستهدف حماية الأنفس و التقليل من كارثة كورونا على دول العالم.





و تابع النائب حديثة "الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن المواطن اهم من أي شيء وأهم من المكاسب المادية التي قد تحصل عليها الدولة و التي تنازلت عنها في ظل الظرف الدقيق الذي تمر بها البلاد".





ودعا عضو مجلس النواب المواطنين التحلي بالمسئولية لحماية أفراد الشعب من جهة و للتقليل من تداعيات أزمة كورونا .





و أكد مقلد، قرارات الحكومة استهدفت التعامل مع بعض العناصر التي لم تكترث بتنفيذ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المواطنين، مضيفا، أن جميع اجهزة الدولة أعلنت حالة الاستنفار لحماية الشعب المصري.





و أوضح النائب أن الحكومة حاولت التغلب على المردود السلبي على العمالة اليومية و علينا أن نتكاتف جميعا لمواجهة التحديات التي تشهدها البلاد، مشددا علي ضرورة التزام المواطن بيته لمصلحته و لصالح من حوله و لا يخرج إلا لهدف ضروري.





يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).



