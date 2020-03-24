ترامب يكشف موعد فك قيود كورونا من أعناق الأمريكان

كشف الرئيس الامريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء عن أنه يرغب في تخفيف القيود الحكومية على السفر والتجمعات الاجتماعية في عيد الفصح، الذي يوافق يوم الأحد 12 أبريل المقبل.





وقال ترامب خلال لقاء مع قناة "فوكس نيوز" اليوم الثلاثاء: "سننفتتح قريبًا بحلول عيد الفصح ... إنه يوم مهم لأسباب أخرى لكني سأحدد موعدًا مهمًا لهذا أيضًا، أحب أن تكون الدولة منفتحة ومتشوقة للخروج في عيد الفصح".





وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن تعود البلاد إلى طبيعتها بحلول عيد الفصح، قال ترامب، "أعتقد أنه من الممكن للغاية، الآن، سيتعين على الناس ممارسة كل المسافات الاجتماعية والأشياء التي نقوم بها الآن. ... لكن علينا إعادة بلدنا إلى العمل"





قال ترامب إنه يتطلع إلى تخفيف القيود الصحية، التي شلت الاقتصاد الأمريكي، حتى مع تحذير الخبراء من مثل هذه الخطوة.



