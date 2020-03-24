لمواجهة كورونا.. دعاء عريبي: حملة موسعة لـ الحرية المصري لتطهير سوق الصاغة بطنطا.. صور

أكدت دعاء عريبي أمين عام الشئون السياسية والبرلمانية بحزب الحرية المصري بالغربية، أن الحزب قام بحملة موسعة لتطهير سوق الصاغة بطنطا، وذلك بعد أن قام أكثر من مائة صائغ بغلق محلاتهم لمده أسبوع استجابة لمبادرة المحاسب شريف أنور، أمين عام الحزب بالغربية، بغلق بعض الأسواق التي يوجد بها السلع التي لا تلزم الحياة المعيشية لمواجهه فيروس كورونا والبقاء في المنازل.





حضر أعمال التطهير والمهندس عمرو أبو العزم أمين عام الشباب بالحزب وعائشة سلطان عضو هيئه المكتب بالحزب، ورافقهم فيها قيادات حي أول طنطا برئاسة المهندس عادل داوود رئيس حي أول طنطا والمهندس أكرم القصاص نائب رئيس الحي.





وأضافت عريبي، أنه كذلك تم شن حملة تطهير أخرى لعدد من المؤسسات الحكومية والشوارع العامة لمنع انتشار فيروس كورونا، كما تم تدشين حملة لتوعية المواطنين للبقاء في المنازل تحت مسمى «خليك في بيتك واحمي ولادك وبلدك» واستعانت فيها بعدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة ورجال الدين منهم الفنانة نهال عنبر والإعلامي تامر أمين والفنان تامر عبد المنعم والفنان محمد رجب والمنتج عصام إمام والإعلامية القديرة سهير شلبي والفنانة ليلي غفران والشيخ مظهر شاهين والقس اثناسيوس وذلك لحث المواطنين للبقاء في منازلهم لمنع انتشار فيروس كورونا.