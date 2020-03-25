نائب يعلق على مظاهرة إسكندرية ضد فيروس كورونا: مشهد صادم للجميع

أيد النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب قرارات رئيس مجلس الوزراء، على رأسها فرض الحظر على حركة المواطنين وذلك لعدم الالتزام بالتعليمات المفروضة والذى أدى إلى ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه على الرغم من التأثر الاقتصادى بهذا القرار إلا أن اتجاه الدولة فى هذا الشأن هو اتجاه للمحافظة على أبناء مصر.





وأضاف أن يعي المواطنون أهمية هذا القرار وأن يقوموا بتفعيله وتنفيذه حفاظا على صحتهم وأرواحهم.





وعلق النائب على مظاهرة إسكندرية ضد فيروس كورونا قائلا: "لم يتصور تمام فى ظل هذه الظروف الصعبة التى يعيشها العالم .. أن يتحول دعاء المصريين والتكبير من نوافذ منازلهم بمدينة الإسكندرية إلى خروجهم فى مسيرة تجول شوارعها، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لمكافحة فيروس كورونا واتخاذ عدة إجراءات احترازية لحصاره ومنح المدارس والجامعات وعدد من المؤسسات إجازة وغلق كافة المحلات في السابعة مساءا والمطالبة في حملة كبيرة بأن يلتزم الجميع بالمنازل".





وتساءل: "كيف يخرج هؤلاء المواطنين عديمى الفكر بشوارع الإسكندرية في مسيرة ليلية للتظاهر ضد فيروس كورونا في مشهد صادم للجميع ؟! ولم تفلح معهم كل المحاولات والمبادرات التى تولت أمرها جميع مؤسسات الدولة لتوعية المواطنين بمخاطر هذا الفيروس على البشر و انتشاره السريع أثناء التجمعات".



