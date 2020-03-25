البالطو الأبيض.. مبادرة لـ تنسيقية شباب الأحزاب بتطويع 10 آلاف طالب لمواجهة كورونا.. والقضاء على زحام المستشفيات قريباً

تنسيقية الأحزاب تطرح مبادرة البالطو الأبيض لمُواجهة فيروس كورونا

رامي عبدالباقي: المبادرة تسد عجز الأطباء في مواجهة فيروس كورونا

محمد سالم: المرحلة المقبلة قد تشهد زحامًا في المستشفيات





ناشدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كلا من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي بإطلاق مبادرة "البالطو الأبيض"، والتي تسعى إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ إذا ما استدعت الضرورة ذلك في المراحل المقبلة لمواجهة فيروس كورونا، وهو ما يستلزم وجود عدد أكبر من الأطقم الطبية، لدعم طاقة المستشفيات الحالية، أو في حالة تجهيز مستشفيات ميدانية في المراحل اللاحقة.







وأشارت إلى أنه في نهاية فترة الطوارئ وبعد تنفيذ الغرض من المبادرة، بعودة الجامعات للعمل، يتم تقديم الشكر لجميع المتطوعين وتكريمهم بشهادات تقدير، امتنانا لقيمة وأهمية التطوع في مراحل الأزمات، والتأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية والاستفادة بطاقات الشباب في خدمة وطنهم.





وتأتي المبادرة في الوقت الذي تقف فيه مؤسسات الدولة المصرية صامدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، منطلقة من الإدراك الكامل للمسؤولية الوطنية، متسلحة بالاستيعاب الأمثل للتجربة العالمية في أهمية الاتساق بين القرارات واللحظة المناسبة، ومستهدفة حماية المواطن من ذلك الخطر الداهم، وعدم إدخار أي جهد لتقليل الأعباء الواقعة عليه.





وصرح رامي عبد الباقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن مبادرة "البالطو الأبيض" التي دشنتها التنسيقية تهدف إلى توفير 10 آلاف متطوع من طلاب السنة النهائية لكليات الطب والصيدلة، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، وذلك لتقديم الخدمة الطبية في مرحلة الطوارئ، لاسيما في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".







وقال رامي عبد الباقي في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إن هناك عجزًا في الأطقم الطبية واضح للجميع وهدف مبادرة "البالطو الأبيض" هو سد هذه الثغرة، خاصة في الأوقات الحرجة، كالتي نمر بها حاليا.







وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى الجهود الطبية الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة في مواجهة فيروس كورونا، والتي أشادت بها منظمة الصحة العالمية، مضيفا بأن هذه الكفاءة يجب أن تستمر بوجود أطقم طبية مساعدة وجاهزة، حتى إذا ما استدعت الحاجة إليهم نجدهم، بدلا من أن نقوم بالتدريب من البداية، ومن هنا تكمن أهمية مبادرة "البالطو الأبيض".







وتابع "عبد الباقي" قائلا: "المبادرة الآن معروضة على وزارتي التعليم العالي والصحة، وفي انتظار تفعيلها خلال الفترة المقبلة".







بدوره قال محمد سالم، عضو التنسيقية، إن هدف مبادرة البالطو الأبيض هو توفير أطقم طبية مساعدة من خلال متطوعين من كليات الصيدلة والطب على مستوى الجمهورية، لمساعدة الأطباء في مواجهة فيروس كورونا.







وأضاف محمد سالم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المرحلة المقبلة قد تشهد زحام في المستشفيات، خال تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وهذا يمكن مواجهته من خلال وجود أطقم طبية مساعدة، وهذا هو الهدف الرئيسي لمبادرة البالطو الأبيض.







وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أنه وجود مستشفيات ميدانية الفترة المقبلة أمر غير مستبعد تماما في ظل عدم سعة المستشفيات لأعداد الإصابة بفيروس كورونا، لاسيما أن علاج المرض لا يقبل التكدس بالمستشفيات، مما يحتم علينا وجود متطوعين للعمل بهذه المستشفيات.







وأكد محمد سالم أن تنسيقية الأحزاب والسياسيين مستعدة للمساهمة في تنفيذ ونجاح مبادرة البالطو الأبيض، أيضا توفير المتطوعين في المبادرة، معربا عن أمله في استجابة وزارتي التعليم العالي والصحة للمبادرة.