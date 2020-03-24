لرفع مناعتك ومقاومة الفيروسات .. 5 حيل سريعة تعرف عليها

فواكه عديدة مهملة يساعد تناولها على رفع مناعتك وحمايتك من العدوى والأمراض.





و إليك أبرز تلك الفواكه يقدمها موقع بولد سكاى الهندى .







1- كانتالوب







يعد تناول الكنتالوب أحد أسهل الطرق وأفضلها لتبريد جسمك. مصدر ممتاز لفيتامين ج ، الكانتالوب معبأ بالنياسين والبوتاسيوم وفيتامين أ







2- مانجو









يعد المانجو مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف وفيتامين أ و ب 6 والحديد ,يمكن أن يساعد تناول المانجو بطريقة منتظمة على منحك كمية مناسبة من فيتامين ج التى تساعد على رفع مناعتك بشكل فعال

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3-التوت









هو مصادر غنية بفيتامين C ويحتوي أيضًا على كميات من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين E





4.الجريب فروت ..





يمكن أن يساعد استهلاك الجريب فروت المعبأ بفيتامين سي في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم يكون الجريب فروت أفضل عند استهلاكه في درجة حرارة الغرفة ، لذلك من الأفضل تجنب الاحتفاظ به في الثلاجة







5- اليوسفي







مصدر جيد لفيتامين ج ، هذه الفاكهة تنتمي إلى عائلة البرتقال ويعد اليوسفي مفيد للحفاظ على صحة عظامك والمساعدة على امتصاص الحديد

