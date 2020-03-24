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مرأة

لرفع مناعتك ومقاومة الفيروسات .. 5 حيل سريعة تعرف عليها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:51 م
رفع مناعتك
رفع مناعتك
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لمياء الياسين
فواكه عديدة مهملة يساعد تناولها على رفع مناعتك وحمايتك من العدوى والأمراض.

و إليك أبرز تلك الفواكه يقدمها موقع  بولد سكاى الهندى .

1- كانتالوب

يعد تناول الكنتالوب أحد أسهل الطرق وأفضلها لتبريد جسمك. مصدر ممتاز لفيتامين ج ، الكانتالوب معبأ بالنياسين والبوتاسيوم وفيتامين أ

2- مانجو

يعد المانجو مصدرًا جيدًا لفيتامين ج ، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى مثل الألياف وفيتامين أ و ب 6 والحديد ,يمكن أن يساعد تناول المانجو بطريقة منتظمة على منحك كمية مناسبة من فيتامين ج التى تساعد على رفع مناعتك بشكل فعال
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3-التوت

  هو مصادر غنية بفيتامين C ويحتوي أيضًا على كميات من الحديد والبوتاسيوم وفيتامين E

4.الجريب فروت ..

يمكن أن يساعد استهلاك الجريب فروت المعبأ بفيتامين سي في الحفاظ على توازن مستويات السكر في الدم  يكون الجريب فروت أفضل عند استهلاكه في درجة حرارة الغرفة ، لذلك من الأفضل تجنب الاحتفاظ به في الثلاجة

5- اليوسفي

مصدر جيد لفيتامين ج ، هذه الفاكهة تنتمي إلى عائلة البرتقال ويعد اليوسفي مفيد للحفاظ على صحة عظامك والمساعدة على  امتصاص الحديد
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