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محافظات

محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:48 م
اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
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ايمن محمود
تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اعمال تطوير شاطئ روميل التى يجرى تنفيذها  حاليا استعدادا لموسم الصيف السياحى. 

 حيث أوضح المهندس محمد الباهى وكيل وزارة الاسكان بمطروح أن اعمال التطوير بالشاطي  تتم من خلال الشعبة الهندسية بالمنطقة الغربية العسكرية  بمايليق بالمنطقة السياحية ومكانتها بين زوار المحافظة.

واوضح تن اعمال التطوير تشمل  اعادة تطوير كافتيريات و خزان  ودورات مياه  وتبطين اللسان بالشاطى ،  مع  مقترح اقامة جسر وصولا الى اللسان يمر اسفله  مجرى و سريان مياه البحر الى البحيرة لتجديد المياه . 

 واشار وكيل وزارة الاسكان بمطروح   أنه من المقرر الانتهاء من  تلك الاعمال خلال  منتصف إبريل القادم   .

ووجه محافظ مطروح بسرعة الاعمال التنفيذ والانتهاء فى الوقت المحدد استعداد لموسم الصيف السياحى .

  كما تفقد اللواء خالد شعيب  محافظ مطروح  يرافقة الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس ادراة شركة مياه الشرب والصرف الصحى منطقة باب البحر لمتابعة أعمال توصيل شبكة الصرف الصحى  للبدء فى تمهيد الشارع والبدء فى  اعمال الرصف

 ، كما وجه لمجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة اعمدة الانارة واعادة تغطية الفتحات حفاظا على سلامة المواطنين .

واوضح رئيس مجلس ادارة شركة المياه والصرف الصحى بمطروح أنه تم الانتهاء من اعمال تنفيذ بيارات شبكة الصرف بالشارع  والاستعداد  لتسليم الشارع لأعمال الرصف بدء من الخميس القادم .

  كما تابع محافظ مطروح مع رئيس مجلس مدينة مرسى مطروح  خطة اعمال رصف عدد من الشوارع الفرعية من الامام مالك  وامتداد  منطقة السوانى ضمن خطة الرصف التى اعدها مجلس المدينة لعدد من المناطق واعادة الشيئ  لأصله تيسيرا على المواطنين  .

حيث وجه محافظ مطروح  بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف  واعادة الشوارع الى المظهر الحضارى والتيسير على المواطنين.
محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد
محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد
محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد
محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد
محافظ مطروح يتفقد شاطئ روميل والفيروز استعدادا للصيف .. شاهد
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