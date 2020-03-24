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حملة مكبرة للقوات المسلحة والشرطة للقضاء على الزراعات المخدرة بوسط وجنوب سيناء .. الجيش: ضبط 9 مصنع لصناعة وتدوير الحشيش

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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محمد إبراهيم
القوات المسلحة:
= حملة أمنية بمشاركة قوات حرس الحدود والقوات الجوية وقوات من الجيش الثالث
اكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندي بالسهول والجيوب الجبلية

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة بمناطق وسط وجنوب سيناء، وذلك فى إطار التعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى تأمين الجبهة الداخلية وحماية أبناء المجتمع المصري من مخاطر الإدمان وتضييق الخناق على زارعي و مروجي تلك السموم.


شارك في تنفيذ الحملة عناصر من قوات حرس الحدود وقوات إنفاذ القانون من الجيش الثالث الميداني والشرطة المدنية، وذلك بالتعاون مع القوات الجوية لاكتشاف وإزالة مئات المزارع من نباتات الخشخاش والقنب الهندي بالسهول والجيوب الجبلية ذات التضاريس الوعرة والمناطق التـي يصعـب الوصـول إليهـا نظـرًا لطبيعتهـا الطبوغرافية بكل من أودية سانت كاترين والندية والأخضر والآبار ومطاخة وسلاف ومعين ووادى فيران وسهب وسعال ووادي الشيخ.  

وأسفرت نتائج الحملة عن الآتي:
= ضبط 479 كيلوجرام من بودرة الحشيش المخدرة 
= إكتشاف وتدمير 513 مزرعة لنبات الخشخاش بإجمالي 416 فدان
= إكتشاف وتدمير 43 مزرعة لنبات البانجو المخدر بإجمالي مساحة 32 فدان
= ضبط دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدم فى أعمال التنقل بين المهربين 
= ضبط 28 طنا ونصف من مادة البانجو المخدرة و 554 كيلو جرام لبذور البانجو
= ضبط 408 كيلو جرام من بذور الخشخاش و49 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدرة
= ضبط 9 مصنع لصناعة وتدوير الحشيش يحتوي على 4 ميزان حساس لقياس أوزان المواد المخدرة و7 مكابس حشيش و77 فورمه حشيش و41 كيلو جرام شمع و 4 ماكينات فرم حشيش.

كان ذلك بالتزامن مع احكام السيطرة  لقوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة مما أسفر عن ضبط كميات هائلة من العقاقير والمواد المخدرة وإحباط دخولها إلى مصر، وما يمثله ذلك من تهديد بالغ الخطورة على أمن وسلامة أبناء الشعب المصرى.
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