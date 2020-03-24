مؤشرا البحرين يقفلان اليوم على تباين

أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 17049.634 نقطة،

وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 15,036 إلى 64,728 ورقة مالية، كما ارتفعت عدد الصفقات المنفذة من 33 صفقة إلى 50 صفقة.

وعلى صعيد آخر،