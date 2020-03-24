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اقتصاد

مؤشرا البحرين يقفلان اليوم على تباين

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:30 م
مؤشرا البحرين يقفلان
مؤشرا البحرين يقفلان اليوم على تباين
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وكالات
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,360.29 بانخفاض قدره 29.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 591.65 بارتفاع قدره 4.25 نقاط عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة 10 ملايين و182 ألفًا و70 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و540 ألفًا و420 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 63 صفقة.

وعلى صعيد آخر، أغلق مؤشر سوق الخرطوم للأوراق المالية اليوم مستقرا عند 17049.634 نقطة، وارتفع عدد الأوراق المالية المتداولة من 15,036 إلى 64,728 ورقة مالية، كما ارتفعت عدد الصفقات المنفذة من 33 صفقة إلى 50 صفقة.
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