مصرع فتاة وإصابة شقيقتها.. النيابة تشكل لجنة هندسية في واقعة عقار إمبابة

أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، بتشكيل لجنة فنية هندسية لإجراء تقرير عن انهيار عقار جزئيا بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة.





كما أمرت النيابة بإجراء تقرير من الادلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.





وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال الي موقع البلاغ.





وأمر اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قوات الإنقاذ البري، بالإنتقال الى موقع الحادث.





كما انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم.





وكشفت المعاينة الأولية انهيار جزء من العقار أسفر عنه مصرع فتاة ٢٠ سنة واصابة شقيقتها ١٨ سنة.





تم نقل الجثة للمشرحة والمصابة للمستشفي.