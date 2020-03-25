النيابة تطلب الأدلة الجنائية في واقعة عقار إمبابة

طلبت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، بإجراء تقرير من الادلة الجنائية للوقوف على ملابسات انهيار عقار جزئيا بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة.





وكانت النيابة قد أمرت بتشكيل لجنة فنية هندسية للوقوف على ملابسات الواقعة.





الجدير بالذكر أن شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور وجّه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.





وأمر اللواء هاني السعيد، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، قوات الإنقاذ البري، بالانتقال إلى موقع الحادث.





كما انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم.





وكشفت المعاينة الأولية انهيار جزء من العقار أسفر عنه مصرع فتاة 20 سنة واصابة شقيقتها 18 سنة.



