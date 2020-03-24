خليك بالبيت.. استشيرنا.. مبادرة لأطباء دمياط لمواجهة كورونا

دشن مجموعة من الاطباء في محافظة دمياط، مبادرة جديدة ( خليك بالبيت...استشيرنا أطباء دمياط )، وهى استشارة الطبيب عبر جروب يضم المئات من الاطباء بمختلف التخصصات الطبية .

الجروب تم تدشينه منذ ايام من قبل بعض الاطباء وبعض الشباب المتطوعين وتخطى المائة الف عضو ،الغرض منهم تشجيع المواطن على المكوث في المنزل وفي حالة وجود استشارة طبية تتم عن طريق الجروب.

ومن جانبه صرح الدكتور أحمد عريف مدير عام التثقيف الصحي والتوعيه واستشاري المسالك البوليه،واحد اعضاء الجروب ، ان فكرة الجروب جاءت نظرا للظروف الصعبه الحاليه في الذهاب للمستشفيات وارباك الاطباء المشغولين بمكافحه فيروس مورونا الوبائي اللعين وتهدف المبادره لتقليل التجمعات بالعيادات الخارجيه والتي قد تصيب الجميع وتفعيل مبادره الزم بيتك. نظرا للظروف الصعبه الحاليه في الذهاب للمستشفيات وارباك الاطباء المشغولين بمكافحه فيروس مورونا الوبائي اللعين وتهدف المبادره لتقليل التجمعات بالعيادات الخارجيه والتي قد تصيب الجميع وتفعيل مبادره الزم بيتك.





ووأوضح ان مايقوم به اعضاء الجروب من الاطباء هودور مجتمعى لمشاركة المواطنين فى هذه الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، إضافة لمساعدة الدولة فى القضاء على هذا المرض، لذلك أنشأنا هذا الجروب لنقدم فيه النصائح العلمية للمواطنين فى الحالات المرضية الطارئة فى حالة المرض المفاجئ، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى فى حالة اتصالهم، ويرد عليهم الأطباء المتخصصون من أساتذة الكلية كل فى تخصصه، وفى حالة أن يكون المرض شديدا ويحتاج الحجز أو أى عملية جراحية ينقل المريض فورا لاقرب مستشفي له.



