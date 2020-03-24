6 أعراض مؤكد للإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

يعد فقدان الشهية وفقدان حاسة الشم من أكثر الأعراض اعتدالًا لفيروس كورونا التاجي الذي يجب أن يبحث عنه الأشخاص.

وأصبح معظم الناس يدركون أن السعال الجاف والمستمر والحمى هما علامتان من علامات Covid-19.

ووفقًا لصحيفة " ميرور، هناك أيضًا أعراض أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا يجب الانتباه إليها.

حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم التذوق قد يعني أن لديك Covid-19.

أوصى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.

اقترح الاخصائي أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة مقاومة الخلايا للفيروس التاجي في الأنف والحنجرة.

وقال الأخصائي أن أحد أدلة الإصابة بالفيروس التاجي غالبا ما تكون في مناطق العيون والأنف والحنجرة."

من الأعراض الشائعة الأخرى لـ Covid-19 ، بالإضافة إلى البرد والإنفلونزا والعديد من الفيروسات بشكل عام ، الشعور بالتعب أو الإرهاق.

ويعتبر الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم بسبب السعال وصعوبة التنفس ، يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة، ويؤكد اصابتك بفيروس كورونا.

وفي عرض آخر لفيروس كورونا يعاني المصابون به بالإرهاق العقلي مثل الصداع وعدم الاتزان

ويعتبر فقدان الشهية بشكل مفاجئ أحد أعراض فيروس كورونا، في حال الإصابة به.

كما هو الحال مع فقدان الشهية ، يعتبر الام المعدة بشكل مفاجئ أحد أعراض فيروس كورونا، حيث كشفت دراسة نشرت حديثًا من قبل المجلة الأمريكية أن مراض الجهاز الهضمي تربط بفيروس Covid-19.

واوضحت الصحيفة ان تلك الاعراض لابد ان تجتمع في المصاب للتأكد من إصابته بالفيروس كورونا.