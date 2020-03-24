AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

6 أعراض مؤكد للإصابة بفيروس كورونا.. تعرف عليها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

يعد فقدان الشهية وفقدان حاسة الشم من أكثر الأعراض اعتدالًا لفيروس كورونا التاجي  الذي يجب أن يبحث عنه الأشخاص.


وأصبح معظم الناس يدركون أن السعال الجاف والمستمر والحمى هما علامتان من علامات Covid-19.


ووفقًا لصحيفة " ميرور، هناك أيضًا أعراض أكثر اعتدالًا وأقل وضوحًا يجب الانتباه إليها.


 حذرت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة من أن فقد حاسة الشم التذوق  قد يعني أن لديك Covid-19.


أوصى أخصائي الأذن والأنف والحنجرة أي شخص يعاني من هذه الأعراض بالعزل الذاتي فورًا.


اقترح الاخصائي  أن هذه الظاهرة قد تكون ناجمة  مقاومة الخلايا للفيروس التاجي في الأنف والحنجرة.


وقال الأخصائي  أن أحد أدلة الإصابة  بالفيروس التاجي غالبا ما تكون في مناطق العيون والأنف والحنجرة."


من الأعراض الشائعة الأخرى لـ Covid-19 ، بالإضافة إلى البرد والإنفلونزا والعديد من الفيروسات بشكل عام ، الشعور بالتعب أو الإرهاق.


ويعتبر  الشعور بالتعب وعدم القدرة على النوم بسبب السعال وصعوبة التنفس ، يمكن أن يجعل الأمور أكثر صعوبة، ويؤكد اصابتك بفيروس كورونا.


وفي عرض آخر لفيروس كورونا يعاني المصابون به بالإرهاق العقلي مثل الصداع وعدم الاتزان


ويعتبر فقدان الشهية بشكل مفاجئ أحد أعراض فيروس كورونا، في حال الإصابة به.


كما هو الحال مع فقدان الشهية ،  يعتبر الام المعدة بشكل مفاجئ أحد أعراض فيروس كورونا، حيث كشفت  دراسة نشرت حديثًا من قبل المجلة الأمريكية أن مراض الجهاز الهضمي تربط  بفيروس Covid-19.


واوضحت الصحيفة ان تلك الاعراض لابد ان تجتمع في المصاب للتأكد من إصابته بالفيروس كورونا.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة 15 مصريا بـ الفيروس.. 11 سؤالا وجوابا عن كورونا

أكثر الأسئلة بحثًا عن فيروس كورونا بـ جوجل والإجابة عنها

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

خدعوك فقالوا.. جمال شعبان يكشف عن 10 شائعات حول أعراض كورونا

اتبعها فورا .. 10 نصائح للحماية من فيروس كورونا

أخطر 20 خرافة شائعة عن فيروس كورونا

ترشيحاتنا

بينها مصر والسعودية.. كابوس كورونا سينتهي خلال الربيع والصيف في هذه الحالة

بسبب التعقيم خوفا من كورونا.. خلطة التطهير تقتل سيدة وتصيب زوجها وأبناءها الثلاثة في الجيزة

خبير إدارة مخاطر: احذر من انتقال مصر للنقطة "ج" لهذه الأسباب.. فيديو

الإعلامية دعاء صلاح تدخل في نوبة بكاء بسبب كورونا ..شاهد

تعرف على موقف سيارات أوبر وكريم من الحظر.. فيديو

ارتفاع العدد لـ 402.. الصحة: تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا ..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قافلة تكافل من مؤسسة أبو العينين لمساندة أهالى الصف المتضررين من كورونا والسيول .. صور

بـ مكياج جذاب.. رضوى الشربيني تحتفل بـ الـ 10 ملايين بالأحمر الناري

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور