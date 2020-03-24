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مرأة

تناول 5 حبات من التين المجفف يوميا.. النتيجة مفاجأة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:56 م
تين مجفف
تين مجفف
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لمياء الياسين
فوائد عجية لتناول كوب من منقوع التين المجفف فى الماء فهو يعالج أمراض لم تتوقعينها إليك أبرز فوائده يقدمها موقع بولد سكاى الهند

يمكنك تحضيره عن طريق نقع 5-6 تين في الماء لمدة 30 دقيقة ثم امزجيها بالماء أو الحليب وتناوله

 1. يعالج الأرق

المحلول المائي للتين له تأثير محتمل على الجهاز العصبي المركزي (CNS). تقول دراسة أن عصير التين له إجراءات مهدئة منومة على الجهاز العصبي المركزي مما يساعد على علاج القلق والصداع النصفي والأرق في الشخص.

2. يخفف من الإمساك

من المعروف أن التأثير الملين لعصير التين يخفف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة الدهون.

3. يساعد على منع حصوات المثانة

 عصير التين له أنشطة مضادة للبوليتيك ومدر للبول تساعد على تدمير حصوات المرارة والبول

 4. يعالج التهابات الجهاز التنفسي

عصير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. كما أنهم يمتلكون خاصية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى.

 5. يمنع خطر الإصابة بداء السكري

منقوع التين له تأثيرًا كبيرًا على مستويات الجلوكوز في الدم ومستويات الكوليسترول. وفقًا لدراسة ، يساعد مستخلص أسيتات الإيثيل في التين على تعزيز استخدام الجلوكوز والسيطرة على مرض السكرى 
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