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برلمان

صحة النواب تحذر المواطنين من التجمعات.. وتطالب بالالتزام بالتعليمات

الأربعاء 25/مارس/2020 - 08:38 ص
سامي المشد امين سر
سامي المشد امين سر لجنة الصحة يمجلس النواب
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القسم السياسي
أكد النائب سامي المشد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أن ما حدث أمس بمحافظة الإسكندرية فوضى عارمة وغير مقبولة تهدد صالح المواطنين المصريين، مشيرًا أنها أغراض جماعات فوضاوية تدعو لخراب الأمة وهدم إنجازات الحكومة المصرية.

وأوضح في تصريح خاص لـ "صدي البلد"، أن تلك الجماعات مستفيدة من إقامة الفوضى في الشوارع المصرية، موكدًا أن اتخاذ الحكومة المصرية قرار حظر التجوال أمر هام للحفاظ علي أمن وسلامة واستقرار الوطن وصحة المواطن المصري وضمن القرارات الاحترازية التي تقوم بها الدولة.

وطالب الشعب المصري بالاخضاع لقرارات الحكومة المصرية ووزارة الصحة ومشاركة الإعلام في توعية الشعب، محذرا من الفوضى وتلبية الدعوات التخريبية.

يأتى ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، وذلك في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: "إن خطتنا مقسمة على ثلاث مراحل، أول مرحلة تخطيناها وهي وصول عدد الإصابات إلى ١٠٠، وبعدها المرحلة الثانية تعليق الدراسة والطيران، ونحن اتخذنا هذه الإجراءات حفاظا على أرواح المواطنين"، مشيرا إلى أن كل مرحلة ستكون أصعب من الأخرى، مضيفا أن "المرحلة الثالثة هي أن نتجاوز الألف، وهذا مؤشر خطر جدا".

وأوضح رئيس الوزراء، في المؤتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات جديدة لمواجهة فيروس كورونا، منها وقف وسائل النقل العام والخاص أسبوعين، وإغلاق جميع المحال من ٥ مساءً إلى السادسة صباحا، وغلقها بالكامل يومي السبت والأحد، وإغلاق المقاهي والكازينوهات كامل طول المدة والمطاعم، ويقتصر العمل على خدمة التوصيل للمنازل، وتعليق جميع الخدمات الوزراء الشهر العقاري والترخيص والبناء والمرور لمدة أسبوعين، ويستثنى مكاتب الصحة فقط.    

وأكد أن "هناك قرارات أكثر شدة إذا لم يستجب المواطنون، لكننا حريصون على اتخاذ قرارات لا تضر المواطنين في قوت يومهم".

وتابع: "إن هذه الإجراءات ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ اللازم نحو تطوير الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة والمواطن، والتي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان ووفق محددات ثابتة قائمة على تحقيق سلامة المصريين، وبما لا يؤثر على متطلبات الحياة اليومية للمواطن المصري".
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