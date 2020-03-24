AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرجاء الزموا منازلكم .. رسالة ممثل منظمة الصحة العالمية للمصريين..فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 09:57 م
جون جبور ممثل منظمة
جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر
Advertisements
محمود محسن
أكد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن زيادة الحالات بايطاليا يعتمد على تركيب السكان كبار السن، موضحا أن معظم حالات الوفيات في إيطاليا كانت ممن أعمارهم تجاوزت الـ 80 .

وأضاف جبور خلال حوار له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الاستعداد ليس فقط وقت الأزمات، فشلل الأطفال بمصر تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة بمصر ومراقبة حالة الإبلاغ صفر.

وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، أن حركة السفر أصبحت كبيرة وأى شخص ممكن يكون حامل فيروس جديد للدولة.

وأشار جون جبور إلى أنه يجب الحصر والعزل والعلاج بكافة الدول، وهو ما يتم في مصر الحصر والعزل والعلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا.

ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية رسالة للشعب المصري وهي "الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا فى انتشار الفيروس ولا ترهقوا النظام الصحى وطبقوا جميع أساليب الوقاية والابتعاد الاجتماعي والجسدى وهو هام جدا لحماية مجتمعنا ووطننا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية: نعمل مع مصر على تعزيز قدرات الكشف المبكر عن كورونا

منظمة الصحة العالمية: مصر خالية من أي مصابين بفيروس كورونا ..فيديو

«الصحة العالمية»: تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي» رائدة عالميا ..فيديو

ممثل منظمة الصحة العالمية: حالة حاملة واحدة فقط لفيروس كورونا بمصر

الصحة العالمية: لا يوجد أي إصابات بفيروس كورونا في مصر.. وإجراءات وقائية لموسم الحج والعمرة.. الحالة الحاملة لفيروس كورونا بفترة الحضانة.. و10 حالات في إقليم شرق المتوسط

جون جبور: التأمين الصحي الشامل يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية

ترشيحاتنا

إلغاء أكثر من 90 رحلة.. ننشر مواعيد قطارات السكة الحديد خلال فترة حظر التجول (مستند)

فستان لامع وعلى الموضة.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

الداخلية تتخذ جميع الاستعدادات لتنفيذ قرار الحظر.. فيديو

ممثل الصحة العالمية بمصر: فيروس كورونا لا ينتقل عبر الهواء وإنما بالرذاذ.. فيديو

بعد ظهور فيروس هانتا فى الصين.. 8 خطوات يجب اتباعها لرفع المناعة

هل يتم غلق محطات الوقود خلال ساعات الحظر.. صدى البلد يكشف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات يجب اتباعها عند انفجار إطار السيارة وكيفية الحفاظ عليه.. صور

فستان لامع وعلى الموضة.. منة عرفة تخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير .. شاهد

بعد تفشي وباء كورونا عالميا .. لكزس lexus تبتكر سيارات للسير في القمر .. صور