الرجاء الزموا منازلكم .. رسالة ممثل منظمة الصحة العالمية للمصريين..فيديو

أكد جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر أن زيادة الحالات بايطاليا يعتمد على تركيب السكان كبار السن، موضحا أن معظم حالات الوفيات في إيطاليا كانت ممن أعمارهم تجاوزت الـ 80 .





وأضاف جبور خلال حوار له لبرنامج على مسئوليتي تقديم الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية صدى البلد، أن الاستعداد ليس فقط وقت الأزمات، فشلل الأطفال بمصر تم الانتهاء منه منذ فترة طويلة بمصر ومراقبة حالة الإبلاغ صفر.





وتابع ممثل منظمة الصحة العالمية، أن حركة السفر أصبحت كبيرة وأى شخص ممكن يكون حامل فيروس جديد للدولة.





وأشار جون جبور إلى أنه يجب الحصر والعزل والعلاج بكافة الدول، وهو ما يتم في مصر الحصر والعزل والعلاج للحالات المصابة بفيروس كورونا.





ووجه ممثل منظمة الصحة العالمية رسالة للشعب المصري وهي " الرجاء الزموا منازلكم ولا تساهموا فى انتشار الفيروس ولا ترهقوا النظام الصحى وطبقوا جميع أساليب الوقاية والابتعاد الاجتماعي والجسدى وهو هام جدا لحماية مجتمعنا ووطننا".



