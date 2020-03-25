7 نصائح هامة لحماية سيارتك من السرقة.. تعرف عليها





سرقة سيارات







1 - يمكنك شراء جهاز محمول بسعر بسيط لا يتعدى مائة

جنيه وشراء خط أيضا وتقوم بشحن الموبايل كل يومين وتخبئه داخل مكان غير

واضح كأسفل التابلوه أو أسفل الكنبة الخلفية او شنطة السيارة ليسهل على الجهات المختصة تتبعه في حال وقوع سرقة لاقدر الله





2- استخدم قفل الدركسيون الاضافي و لا تعتمد فقط على القفل الذاتي







3- لاتترك مفتاح سيارتك مع احد مهما كان سواء حارس العقار او عامل المغسلة فبالرغم من ان مفاتيح السيارات الحديثة

مشفرة وعند نسخ المفتاح لن تدور السيارة بمفتاح منسوخ الا ان ذلك المفتاح

يمكن ان يفتح أبواب السيارة بشكل عادى وهو كفيل بتسهيل دخول السارق للسيارة







4 - لا تترك أشياء مكشوفة داخل السيارة مثل الهواتف المحمولة او الساعات او النقود كي لا تقوم بأغراء السارق لفتح السيارة







5- لا تترك سيارتك فى مكان مهجور أو شارع جانبى هادىء وحاول قدر المستطاع

ركنها بالقرب من مسكنك بحيث تستطيع ان تطل عليها من حين لآخر







6- تحسبا لوقوع أى حادث سرقة يمكنك شراء جهاز محمول بسعر بسيط لا يتعدى مائة

جنيه وشراء خط أيضا وتقوم بشحن الموبايل كل يومين وتخبئه داخل مكان غير

واضح كأسفل التابلوه أو أسفل الكنبة الخلفية او شنطة السيارة ليسهل على الجهات المختصة تتبعه في حال وقوع سرقة لاقدر الله





7- يجب عليك تركيب جهاز انزار ويفضل أيضا رفع حساسية جهاز الأنذار حتى يطلق صفارته

لأقل حركة بجانب السيارة .