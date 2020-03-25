التأديبية العليا تعاقب مسئولين بالضرائب لارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة مدير منطقة ضرائب وسط الصعيد بدرجة "وكيل وزارة" ومدير عام التفتيش المالي والإداري وسائق لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة، كما قضت ببراءة مدير عام الشئون الإدارية بعد ثبوت عدم اشتراكه في المخالفات.





تضمن الحكم مجازاة ج.ع مدير منطقة ضرائب وسط الصعيد "وكيل وزارة" بعقوبة اللوم لقيامه بإعتماد أمر التشغيل الخاص بالسيارة المصلحية رقم 948 س ف ي المتضمن ما يفيد توجه السيارة الى مكتب ضرائب مبيعات منفلوط لتوصيل توريدات حيث خالف خط السير المدون بأمر التشغيل معتمدًا العبارة التي قام المخالف الأخير بتدوينها، بما يفيد حدوث عطل والعودة دون إتمام المأمورية بالمخالفة للحقيقة.





وقضت المحكمة ببراءة ه.ف مدير عام الشئون الإدارية بمنطقة ضرائب وسط الصعيد بعد ثبوت عدم صحة ما وجهته النيابة الإدارية اليه بشأن تضمين أمر تشغيل السيارة بما يفيد قيامها بمأمورية رغم عدم صحة ذلك ومخالفة البيانات للحقيقة.





وخصم أجر خمسة أيام من راتب السائق و.ص لقيامه بالتوقيع على أمر التشغيل الخاص بالسيارة المصلحية، بما يفيد توجهها الى مكتب ضرائب مبيعات منفلوط، وأعتمد عبارة حدوث عطل مروري رغم علمه بعدم صحة ذلك،وخالف بوصفه سائق السيارة خط السير المدون بأمر تشغيلها.



