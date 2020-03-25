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حوادث

في واقعة عقار إمبابة.. دفن جثة فتاة والاستعلام عن حالة شقيقتها

الأربعاء 25/مارس/2020 - 05:16 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
صرحت نيابة إمبابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف رئيس النيابة، بدفن جثة فتاة في حادث انهيار عقار جزئيا بمنطقة أرض عزيز عزت بإمبابة.

كما طلبت النيابة التقرير الطبي الخاص بشقيقتها للاستعلام عن حالتها.

كما أمرت النيابة بإجراء تقرير من الأدلة الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة. 

وكانت شرطة النجدة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار جزئي لعقار بمنطقة أرض عزيز عزت، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال إلي موقع البلاغ.

وأمر اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة قوات الإنقاذ البري، بالانتقال إلى موقع الحادث.

كما انتقلت قوة أمنية بإشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة، وبرئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل الفرقة، والمقدم محمد ربيع رئيس مباحث القسم.

وكشفت المعاينة الأولية انهيار جزء من العقار أسفر عنه مصرع فتاة 20 سنة واصابة شقيقتها 18 سنة.

تم نقل الجثة للمشرحة والمصابة للمستشفي.
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