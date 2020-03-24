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لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة.. أحمد عمر هاشم عن فيروس كورونا.. فيديو

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 10:26 م
أحمد عمر هاشم
أحمد عمر هاشم
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البهي عمرو

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إنه متفائل خيرًا بأن الله سيرفع الغمة عن الأمة الفترة المقبلة وخلال شهر رمضان.


وأضاف عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامى تامر أمين، أن الجميع من المواطنين الالتزام بتعليمات الأطباء والحكومة والأخذ بالأسباب.


وأوضح عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أن لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف اللى بتوبة، وطالب الجميع بصلاة صلاة الحاجة والدعاء الى الله بإزاحة الغمة عن الأمة الأسلامية.


وقام عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بالدعاء على الهواء لرفع البلاء عن الأمة الإسلامية والبشرية، وأمن على الدعاء الإعلامى تامر أمين.


وهنأ عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأمة الإسلامية فى مشارق الأرض بحلول شهر شعبان المبارك.

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